کد خبر: 1384489
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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
ورزش » ساير
خوزه مورینیو به رم بازمی‌گردد

دوئل بزرگان در منچستر

1 دو غول بزرگ فوتبال اروپا خیلی زود در لیگ قهرمانان سد راه هم شدند و رویارویی آنها در ورزشگاه اتحاد هم برای سرمربیان هر دو تیم حیثیتی است و هم برای هواداران‌شان. 
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: دو غول بزرگ فوتبال اروپا خیلی زود در لیگ قهرمانان سد راه هم شدند و رویارویی آنها در ورزشگاه اتحاد هم برای سرمربیان هر دو تیم حیثیتی است و هم برای هواداران‌شان. 
هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا امشب به پایان می‌رسد و مهم‌ترین دیدار را منچسترسیتی و پاریسن‌ژرمن برگزار می‌کنند. بدون شک تقابل آاس‌رم با رئال مادرید در ورزشگاه المپیکو نیز حساسیت‌های زیادی دارد و نتیجه این دیدار روی جایگاه‌شان در جدول رده‌بندی تأثیرگذار است. 
 شرایط خاص سیتی
پذیرایی از پاریسی‌ها در منچستر برای سیتی حکم شمشیر دولبه را دارد. بااینکه وضعیت منچسترسیتی در لیگ جزیره ایده‌آل است، اما بحران ناشی از پرونده فساد مالی این باشگاه و فشار رسانه‌ها و هواداران، شرایط سختی را برای سیتیزن‌ها رقم زده است. در صورت پیروزی، شاگردان مارسکا سرشان را بالا می‌گیرند و به همه ثابت می‌کنند حواشی تأثیری روی کارشان نداشت. ولی اگر نتیجه به سود پی‌اس‌جی باشد آن وقت است که همه بحث پرونده سنگین مالی سیتی را پیش می‌کشند و ناکامی اروپایی را نیز به آن ربط می‌دهند. با درهم کوبیدن لیورپول در آنفیلد گویی خون تازه در رگ‌های آبی‌ها جاری شده و انگار نه‌انگار سیتی اسیر پرونده‌ای جنجالی است. پیروزی ۳ بر صفر مقابل بندرنشینان موجب شد صدرنشین لیگ برتر با ۶ برد متوالی جایگاهش را تثبیت کند. هو شدن سیتی در آنفیلد حسابی اعصاب سیتیزن‌ها را به‌هم ریخته بود، اما رکورد صددرصدی برد در لیگ باعث شد انزو مارسکا با خیال راحت از شایستگی‌های تیمش بگوید و اینکه حواشی مدیریتی تأثیری روی او و شاگردانش ندارد. 


 انتظار از پی‌اس‌جی
عادت نداریم غول فرانسه را در رتبه ششم لوشامپیونه ببینیم. به‌ویژه که این تیم با ۶ گلی که در هفته اول به اسلون براتیسلاوا زد در جدول لیگ قهرمانان هم صدرنشین شد. پاریسن‌ژرمن قبل از سفر به منچستر، تیم لومان را شکست داد، اما همچنان سایه ۵ تیم فرانسوی را بالای سرش احساس می‌کند. لوئیز انریکه چهارمین فصلی است که روی نیمکت پاریسی‌ها نشسته و دو قهرمانی متوالی در لیگ قهرمانان انتظارات را به شدت از این تیم بالا برده است. سرمربی اسپانیایی به رویارویی با سیتی این‌گونه واکنش نشان داد: «به لیگ قهرمانان بازمی‌گردیم که تورنمنتی فوق‌العاده است و ما عاشق انجام چنین بازی‌هایی هستیم. باید در خارج از خانه و مقابل یک تیم انگلیسی بازی کنیم و بازی دشواری است. اما ما آماده تقابل با سیتی هستیم.»


 میزبانی از آقای خاص
میزبانی از آقای خاص برعهده رمی‌هاست و آنها امیدوارند این میزبانی با پیروزی تیم محبوب‌شان تمام شود. آاس‌رم در ورزشگاه المپیکو جدالی سخت با رئال مادرید در پیش دارد. جالوروسی در هفته اول لیگ قهرمانان در استانبول متوقف شد و با تساوی ۱ – ۱ برابر فنرباغچه هوادارانش را ناامید کرد. با وجود این‌تیم جان پیرو گاسپرینی عزم درخشش مقابل رئال را دارند. رم در سری‌آ نیز مقابل کومو متوقف شده ولی همچنان با اینتر و لاتزیو تیم‌های دوم و سوم جدول فقط ۲ امتیاز فاصله دارد. 
بازگشت خوزه مورینیو به رم یکی از حساسیت‌های این بازی است. آقای خاص پس از ۱۳ سال دوباره سکان‌دار کهکشانی‌ها شده و تا اینجا نتوانسته انتظارات را برآورده کند. سرمربی پرتغالی سه سال هدایت رم را برعهده داشت و قهرمانی لیگ کنفرانس اروپا را برای این تیم به ارمغان آورد. مدیران رم در سال ۲۰۲۴ به همکاری‌شان با مورینیو پایان دادند و حالا این مربی به المپیکو بازگشته تا مقابل تیم سابقش بایستد. تیم چهارم لالیگا ۱۸ امتیازی است و هنوز نتوانسته فاصله ۶ امتیازی با بارسلونا را کاهش دهد. 
 سایر بازی‌ها
لیورپول بااینکه هنوز بابت باخت به سیتی با انتقاد‌های زیادی مواجه است، اما چاره‌ای ندارد جز رویارویی با تیم لاسک. بازی در زمین حریف اتریشی کار تیم آندونی ایرائولا را سخت می‌کند ولی تنها راه نجات لک‌لک‌ها از بحران کسب دومین برد اروپایی است. لیورپول یکی از تیم‌های ۳ امتیازی لیگ قهرمانان است و برای صعود مستقیم به مرحله حذفی نباید به راحتی امتیاز از دست دهد. در سایر بازی‌ها فاینور با کومو، استون‌ویلا با فنرباغچه، رئال بتیس با پورتو، بوده گلیمت با دورتموند، شاختار با آاک آتن و اسلون براتلیسلاوا با اشتوتگارت مصاف می‌دهند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، فوتبال اروپا ، ورزش
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