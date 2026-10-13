شاخص کل بورس در آستانه ۸/۵ میلیون واحد

جوان آنلاین: با اعلام برخی خبر‌ها در خصوص پالایشی‌ها اگرچه انتظار می‌رفت بازار به این مسئله حساسیت نشان دهد، اما برتری تقاضا باعث رشد ادامه‌دار شاخص در معاملات روز گذشته شد. شاخص بورس تهران در معاملات دیروز، با رشد بیش از ۱۲۶ هزار واحدی همراه شد و در آستانه ورود به کانال ۵/۸ میلیون واحد قرار گرفت؛ هم‌زمان، شاخص هم‌وزن نیز افزایش یافت و ارزش معاملات خرد بازار به ۴/۴۱ همت رسید.

بازدهی ۱۲۴ درصدی شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال تاکنون، سال ۱۴۰۵ را در فهرست چهار سال پربازده تاریخ بازار سهام قرار داده است. با توجه به اینکه بیش از پنج‌ماه تا پایان سال باقی مانده این احتمال وجود دارد که جایگاه تاریخی بورس تغییر کند و بازار به رکورد‌های تازه‌ای دست یابد.



دلایل تداوم تقاضا در تالار شیشه‌ای

رشد شاخص‌ها و ورود پول همچنان از تداوم تقاضا در تالار شیشه‌ای حکایت می‌کند. سیدجواد سیدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جوان» با تشریح وضعیت معاملات گفت: بورس تهران در معاملات روز سه‌شنبه با تداوم تقاضا در بازار سهام، روندی صعودی را تجربه کرد و شاخص کل با افزایش ۱۲۶ هزار و ۴۷۶ واحدی به سطح هشت میلیون و ۴۶۰ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز هم‌جهت با شاخص کل حرکت کرد و با رشد ۳۸ هزار و ۵۸۹ واحدی به دو میلیون و ۲۲۰ هزار واحد رسید و ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز ۴/۴۱ همت ثبت شد که از گردش قابل توجه معاملات در جریان دادوستد‌ها حکایت دارد.

او رشد بیش از ۱۲۶ هزار واحدی شاخص کل را نشانه‌ای از تقویت تقاضا در معاملات سهام عنوان کرد و افزود: افزایش شاخص هم‌وزن در کنار رشد شاخص کل می‌تواند بیانگر گستردگی نسبی حرکت صعودی در بازار باشد؛ هرچند برای ارزیابی دقیق‌تر، بررسی تعداد نماد‌های مثبت و منفی و میزان مشارکت صنایع مختلف نیز اهمیت دارد.

سیدی با اشاره به اهمیت رشد شاخص هم‌وزن گفت: این رشد نشان می‌دهد که صعود بازار تنها به حرکت نماد‌های بزرگ محدود نبوده و سهام شرکت‌های کوچک‌تر و متوسط نیز در مجموع با افزایش همراه شده‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به عوامل اثرگذار بر رشد شاخص اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ دلار حواله‌ای یکی از دلایل مهم رشد بورس است. این نرخ در روز سه‌شنبه وارد کانال ۱۸۰ هزار تومان شد؛ موضوعی که در کنار قیمت‌های جهانی می‌تواند بر انتظارات سهامداران صنایع صادراتی اثر بگذارد.

او در ادامه افزایش قیمت جهانی نفت و خبر‌های مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی را نیز از دیگر عوامل تقویت تقاضا عنوان کرد و اظهار داشت: البته در این میان کاهش نرخ دلار نیز می‌تواند بر بخشی از سهام صادراتی اثر بگذارد.

سیدی گفت: با نزدیک شدن شاخص کل به مرز ۵/۸ میلیون واحد، تداوم ورود تقاضا و حفظ ارزش معاملات در روز‌های آینده از عوامل مهم برای سنجش پایداری این روند خواهد بود. در عین حال، رشد یک روزه شاخص‌ها به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار کافی نیست و جهت حرکت بازار در معاملات بعدی می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت عرضه و تقاضا ارائه کند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: اگر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها کاهش یابد، شرایط ارزندگی شرکت‌ها نیز می‌تواند تغییر کند. کاهش مشکلات صادراتی، تسهیل تأمین مواد اولیه و بهبود شرایط فعالیت بنگاه‌ها، عواملی هستند که می‌توانند بر درآمد و سودآوری شرکت‌ها اثر مثبت بگذارند. در چنین وضعیتی، ارزیابی بازار تنها بر مبنای نرخ دلار نخواهد بود و بهبود متغیر‌های عملیاتی شرکت‌ها نیز می‌تواند در محاسبات سرمایه‌گذاران نقش داشته باشد.

او تأکید کرد: در مقابل، اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، رفتار نرخ ارز همچنان یکی از عوامل تعیین‌کننده در تصمیم معامله‌گران خواهد بود. هر زمان که سرعت رشد دلار کاهش می‌یابد یا نرخ ارز برای مدتی در یک محدوده متوقف می‌شود، برخی فعالان بازار احتمال مداخله سیاست‌گذار پولی را در نظر می‌گیرند.

او در پایان گفت: اگر در وضعیت متغیر‌های اصلی اثرگذار بر ارزندگی بازار، از جمله نرخ دلار، شرایط انرژی، محدودیت‌های صادراتی و تحریم‌ها، تغییر تازه‌ای رخ دهد، ممکن است مبنای تصمیم‌گیری معامله‌گران نیز تغییر کند. در غیر این صورت، رفتار بازار همچنان تحت تأثیر کشمکش میان دو عامل خواهد بود.

به گفته سیدی افزایش نسبت‌های ارزش‌گذاری می‌تواند بخشی از معامله‌گران را به شناسایی سود ترغیب کند و از سوی دیگر، باقی ماندن ارزش دلاری بازار در محدوده‌های پیشین نیز در محاسبات ارزندگی سهام اهمیت دارد.

احتمال جابه‌جایی رکورد‌های تاریخی بازدهی

عبور از بازدهی ۱۲۵ درصدی رکوردی برای شاخص کل است، اما هدف بزرگ‌تر، نزدیک شدن به بازدهی ۱۵۵ درصدی سال ۱۳۹۹ و در نهایت رکورد ۱۸۷ درصدی سال ۱۳۹۸ است. کارشناسان تأکید دارند که تحقق چنین سناریویی به ادامه مسیر صعودی بازار در ماه‌های باقی مانده وابسته خواهد بود. اگر شاخص کل بتواند در نیمه دوم سال نیز عملکردی مشابه نیمه نخست ثبت کند، احتمال جابه‌جایی رکورد‌های تاریخی بازدهی افزایش می‌یابد. با این حال، تکرار بازدهی نیمه نخست در نیمه دوم، فرضی است که تحقق آن به متغیر‌های متعددی وابسته است؛ از جمله تداوم ورود نقدینگی، وضعیت سودآوری شرکت‌ها، تحولات نرخ ارز و انتظارات سرمایه‌گذاران.

بنابراین، هر چند رسیدن به جایگاه نخست تاریخ بورس را نمی‌توان سناریویی ناممکن دانست، تحقق آن نیز قطعی نیست. آنچه در مقطع کنونی اهمیت دارد، فاصله اندک شاخص کل با سومین سال پربازده تاریخ و استمرار حضور خریداران در سطوح بالای قیمتی است.