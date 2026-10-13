همزمان با نزدیک‌تر شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده در ماه نوامبر، فاصله‌گیری جمهوری‌خواهان از رئیس‌جمهور این کشور به دلایل مختلف از جمله جنگ علیه ایران افزایش یافته و در حال حاضر توافق عرضه گازوئیل روسیه به آمریکا موجب تشدید این اختلافات شده است.

جوان آنلاین: قانون‌گذاران آمریکایی از هر حزبی استدلال می‌کنند که توافق عرضه گازوئیل روسیه به آمریکا خلاف قانون ۲۰۲۲ است که واردات نفت روسیه را ممنوع کرده و به نفع مردم آمریکا نیست. همچنین، در بیانیه مشترک دو حزبی که پیشتر توسط چهار سناتور جمهوری‌خواه و سه دموکرات منتشر شد، آمده است: کنگره صراحتا واردات انرژی روسیه را در سال ۲۰۲۲ ممنوع کرد تا از تامین مالی جنگ اوکراین با دلار آمریکا جلوگیری کند. ایالات متحده نباید تا زمانی که روسیه جنگ در اوکراین را به اتمام نرسانده، از روسیه نفت وارد کند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش نشریه تایم، قانون‌گذاران آمریکایی بیان کردند که تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای اجازه واردات گازوئیل روسیه به ایالات متحده «مستقیما مغایر با آن قانون است» و از عدم بررسی کنگره انتقاد کردند و اصرار داشتند که دولت در مشورت با کنگره یا ارائه هیچ توضیحی در مورد تصمیم خود کوتاهی کرده است.

تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای شمالی با حضور در برنامه «ملاقات با مطبوعات» از شبکه خبری ان‌بی‌سی نیوز نگرانی خود را با این ادعا که قرارداد گازوئیل می‌تواند جان آمریکایی‌ها را به خطر بیندازد، ابراز کرد.

این سناتور جمهوری‌خواه در ادامه ادعایش گفت: نمی‌توان به پوتین (رئیس‌جمهور روسیه) اعتماد کرد. اینها افراد بدی هستند که با افراد بدی معاشرت می‌کنند و جان آمریکایی‌ها را به خطر می‌اندازند. من معتقدم که یک دلیل موجه برای گفتن اینکه رئیس‌جمهور ترامپ از قانون پیروی نمی‌کند، وجود دارد. ما خیلی واضح گفتیم که روسیه طرفی است که می‌تواند با عقب‌نشینی از مرز‌های تحت کنترل، به جنگ اوکراین پایان دهد.

لیزا مورکوفسکی، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آلاسکا ضمن انتقاد از توافق گازوئیلی آمریکا و روسیه گفت: رئیس‌جمهور ترامپ باید از این اختیارات استفاده کند، نه اینکه به روسیه اجازه دهد گازوئیل صادر کند، درآمد کسب کند و به جنگ فاجعه‌بار در اوکراین ادامه دهد.

سوزان کالینز، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت مین نیز گفت: من با تصمیم رئیس‌جمهور ترامپ برای لغو تحریم‌ها علیه خرید گازوئیل از روسیه مخالفم. من از حامیان قانون تحریم‌های روسیه بودم که رئیس‌جمهور اخیرا آن را امضا کرد، اما اکنون از آن پیروی نمی‌کند.

برایان فیتزپاتریک، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت پنسیلوانیا هم ضمن آنکه از لایحه‌ای دو حزبی با هدف جلوگیری از لغو تحریم‌های نفتی روسیه توسط ترامپ خبر داد، گفت: ما قانون دو حزبی را برای جلوگیری از هرگونه خرید نفت روسیه ارائه خواهیم کرد. این قانون «قانون صلح رونالد ریگان از طریق قدرت» نامیده خواهد شد.

دان بیکن، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت نبراسکا که در مورد سایر مسائل مهم با ترامپ اختلاف نظر داشته است، گفت که او قبلا موافقت کرده که از حامیان این لایحه باشد و اصرار دارد که «کنگره باید موضع خود را اعلام کند».

جان باراسو، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت وایومینگ نیز استدلال کرد: رئیس‌جمهور ترامپ باید تصمیمات سختی بگیرد.

اوایل هفته دونالد ترامپ از موافقت روسیه با عرضه گازوئیل به بازار‌های جهانی خبر داد تا قیمت سوخت کاهش یابد. همزمان، ترامپ تحریم‌های مربوط به سوخت روسیه را که برای محروم کردن مسکو از درآمد‌های جنگ طراحی شده بود، لغو کرد؛ توافقی که از سوی قانون‌گذاران آمریکایی و ولودیمیر زلنسکی مورد انتقاد قرار گرفت.

دونالد ترامپ پیشتر با انتشار مطلبی کوتاه در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعا کرد آتش‌بس در حوزه انرژی میان روسیه و اوکراین برقرار شده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در واکنش به این خبر به باراک راوید، خبرنگار پایگاه خبری آکسیوس گفت: اعلام آتش‌بس برای من خبر جدیدی بود، اما اگر روس‌ها با آتش‌بس انرژی موافقت کنند، اوکراین نیز موافقت خواهد کرد.

این درحالیست که ایگور آنانسکیخ، معاون رئیس کمیته انرژی دومای دولتی روسیه ضمن ابراز بی‌اطلاعی نسبت به ادعای رئیس‌جمهور آمریکا درباره آتش‌بس میان مسکو و کی‌یف در حوزه انرژی، گفت که این ادعا با هدف مهار قیمت جهانی نفت مطرح شده است.