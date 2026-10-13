رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت بازطراحی متوازن و هوشمند شهر تهران، ساماندهی ترافیک و موتورسیکلت‌ها، جلوگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و تعیین تکلیف آرای اجرا نشده کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، گفت: کاهش نارضایتی مردم و حل مسائل ملموس شهروندان باید در کانون برنامه‌ریزی و مدیریت شهری قرار گیرد.

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، اصغر جهانگیر در دیدار با علیرضا زاکانی شهردار تهران و معاونان شهرداری، ضمن تقدیر از اقدامات شهرداری تهران در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: اقدامات به‌موقع شهرداری پس از وقوع حوادث و اصابت‌ها، به‌ویژه در پاکسازی معابر، آواربرداری و بازگرداندن مبلمان شهری به شرایط عادی، نقش مؤثری در ایجاد آرامش روانی و کاهش آثار اجتماعی حوادث برای شهروندان داشت.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه کارکنان شهرداری در شرایطی که خود نیز در معرض خطر بودند، برای بازگرداندن سریع شهر به وضعیت عادی تلاش کردند، افزود: این اقدامات ارزشمند و قابل تقدیر است و نشان داد مدیریت شهری در شرایط بحرانی می‌تواند نقش مهمی در حفظ آرامش و تداوم خدمات‌رسانی به مردم ایفا کند.

اقتدار کشور؛ سرمایه‌ای که باید با خدمت به مردم حفظ شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به شرایط حساس کشور و تحولات تاریخی ایران اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی و انسجام ملی در برابر فشار‌های خارجی ایستادگی کرده و این اقتدار، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است.

جهانگیر با اشاره به تجربه تاریخی ایران در جریان جنگ‌های جهانی اول و دوم، بر ضرورت صیانت از دستاورد‌های کشور تأکید کرد و گفت: اقتدار و استقلال کشور باید قدر دانسته شود، اما صرف قدردانی کافی نیست؛ حفظ این سرمایه نیازمند تلاش مستمر، کارآمدی دستگاه‌ها و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم است.

وی افزود: بخشی از این مسئولیت در حوزه مدیریت شهری و نحوه ارائه خدمات به شهروندان نمود پیدا می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی خود، برای حل مسائل و مشکلات شهرداری تهران همکاری و مساعدت لازم را داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت بازطراحی شهری تهران گفت: توسعه تهران در سال‌های گذشته همواره متوازن و متناسب با نیاز‌های خدماتی و زیرساختی شهر پیش نرفته و حاصل آن، شکل‌گیری گره‌های متعدد در حوزه حمل‌ونقل، ترافیک و خدمات شهری است.

وی با اشاره به حجم بالای تردد در محدوده‌های مرکزی و تجاری شهر، به‌ویژه محدوده بازار و مولوی، اظهار کرد: برای حل این مسائل باید به سمت الگو‌های جدید شهرسازی و حمل‌ونقل حرکت کرد و از ظرفیت‌های مختلف برای روان‌سازی تردد و کاهش گره‌های ترافیکی بهره گرفت.

جهانگیر توسعه زیرگذر‌های خودرویی در برخی چهارراه‌های پرتردد را یکی از راهکار‌های قابل بررسی عنوان کرد و افزود: با توجه به محدودیت امکان تعریض بسیاری از معابر، باید راهکار‌های دیگری برای کاهش توقف‌های ترافیکی و افزایش روانی تردد مورد توجه قرار گیرد. در کنار این اقدامات، توسعه مترو و حمل‌ونقل عمومی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

اتصال مؤثر شهرداری به «پنجره واحد زمین» برای مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیه تهران، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از توسعه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز تأکید کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: حریم شهر تهران و تغییرات کاربری و ساخت‌وساز در اراضی پیرامونی باید به‌صورت مستمر و هوشمند رصد شود و شهرداری تهران می‌تواند با اتصال مؤثر به «پنجره واحد زمین»، تغییرات اراضی و حریم را در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و موارد تخلف را به مراجع ذی‌ربط گزارش کند.

وی افزود: سازمان بازرسی نیز آمادگی دارد در مواردی که دستگاه‌های مسئول به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند، در چارچوب قانون ورود کرده و پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

تعیین تکلیف بیش از ۶۰ هزار رأی اجرا نشده کمیسیون ماده ۱۰۰

جهانگیر در ادامه با اشاره به آمار آرای اجرا نشده کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در تهران گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، بیش از ۶۰ هزار رأی اجرا نشده در این حوزه وجود دارد که تعیین تکلیف آنها ضروری است.

وی تصریح کرد: بلاتکلیف ماندن این آرا برای مدت طولانی، علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی و اجرایی، موجب نارضایتی مردم می‌شود و باید با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، وضعیت هر یک از این آرا مشخص شود؛ به‌گونه‌ای که اگر رأیی قابلیت اجرا دارد، فرآیند اجرای آن دنبال شود و در مواردی که امکان اجرا وجود ندارد نیز وضعیت آن به‌صورت شفاف تعیین تکلیف شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور هدف از این اقدام را کاهش نارضایتی عمومی، تعیین تکلیف حقوق مردم و افزایش تاب‌آوری اجتماعی عنوان کرد.

طرح‌های شهری بدون پیوست رسانه‌ای اجرا نشوند

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به افکار عمومی و ابعاد رسانه‌ای طرح‌های شهری اظهار کرد: در شرایط فعلی، نسبت به طرح‌ها و اقداماتی که ممکن است موجب نگرانی یا برداشت نادرست در جامعه شود، باید با دقت بیشتری عمل کرد.

جهانگیر با اشاره به انتشار برخی اخبار درباره طرح‌های سانتی‌فروش واحد‌های مسکونی و آثار روانی ناشی از انعکاس این اخبار گفت: حتی اگر یک اقدام از نظر فنی و اجرایی دارای توجیه باشد، نحوه انعکاس آن در جامعه می‌تواند بر افکار عمومی اثرگذار باشد؛ بنابراین طرح‌های مهم شهری باید پیش از اجرا، از پیوست رسانه‌ای مناسب برخوردار باشند تا از شکل‌گیری فضای روانی نامطلوب و سوءبرداشت در جامعه جلوگیری شود.

ساماندهی موتورسیکلت‌ها؛ مطالبه‌ای جدی برای مدیریت شهری

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها در تهران را از دیگر موضوعات مهم برشمرد و گفت: وضعیت فعلی تردد موتورسیکلت‌ها در خیابان‌ها، معابر و به‌ویژه پیاده‌روها، علاوه بر ایجاد خطر برای جان شهروندان، موجب فشار روانی و افزایش نارضایتی عمومی شده است.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری شهرداری تهران و پلیس راهور برای ساماندهی این حوزه، پیشنهاد کرد فعالیت موتورسیکلت‌های مرتبط با شرکت‌ها و خدمات مختلف، از جمله خدمات حمل‌ونقل و پیک، با سازوکاری مشخص قابل شناسایی و پیگیری باشد.

جهانگیر افزود: هوشمندسازی و استفاده از دوربین‌ها اقدام ارزشمندی است، اما این اقدامات باید در کنار ساماندهی عملیاتی موتورسیکلت‌ها و جلوگیری از تردد آنها در پیاده‌رو‌ها دنبال شود.

ضرورت تعیین تکلیف وضعیت مسکن و سکونتگاه‌های پیرامونی

وی همچنین با اشاره به مسائل ناشی از اجرای طرح‌های مختلف تأمین مسکن در کشور، بر ضرورت همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط برای حل مشکلات سکونتگاه‌های پیرامونی تأکید کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: بلاتکلیفی وضعیت حقوقی و ثبتی برخی واحد‌های مسکونی و نبود خدمات مناسب در بعضی از این مناطق می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی و آسیب‌های اجتماعی شود؛ بنابراین دستگاه‌های مسئول باید برای تعیین تکلیف این مناطق و رفع مشکلات مردم، برنامه مشخص و عملیاتی داشته باشند.

لزوم ارتقای مدیریت پسماند در تهران

جهانگیر در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع محیط زیست و مدیریت پسماند، خواستار بررسی دقیق وضعیت مدیریت پسماند در تهران و شناسایی دستگاه‌ها و بخش‌های مسئول در این حوزه شد.

وی گفت: در صورتی که در این زمینه نیاز به همکاری سازمان بازرسی وجود داشته باشد، آمادگی داریم در چارچوب وظایف قانونی برای رفع موانع و پیگیری ترک فعل دستگاه‌های مسئول اقدام کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان بر تداوم همکاری و تعامل میان شهرداری تهران و سازمان بازرسی در راستای حل مسائل و مشکلات شهری تأکید کرد و گفت: هدف از این تعامل، کمک به رفع گره‌های موجود، ارتقای کیفیت خدمات شهری و در نهایت کاهش مشکلات و نارضایتی‌های مردم است.

در ادامه این دیدار، علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات شهرداری برای حل مشکلات و معضلات شهری، در خصوص برخی موضوعات مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور توضیحاتی ارائه کرد.