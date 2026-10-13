سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که در صورت هر گونه حمله به صنعا مقر شرکت آرامکو در الدمام، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض و پالایشگاه آرامکو در ریاض هدف قرار خواهد گرفت.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن فهرست اهداف این نیرو‌ها را در ریاض پایتخت عربستان در صورت هر گونه حمله احتمالی این کشور به صنعا اعلام کرد.

در پیام سرتیپ یحیی سریع در این خصوص آمده است: نیرو‌های مسلح یمن از همه غیرنظامیان سعودی می‌خواهند که فوراً محل‌های اعلام شده در زیر را تخلیه کنند و از اهدافی که نیرو‌های مسلح ما در صورت ادامه حملات اعلام شده دشمن سعودی به صنعا، هدف قرار خواهند داد، دوری کنند:

۱. مقر شرکت آرامکو در الدمام

۲. فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض

۳. پالایشگاه آرامکو در ریاض