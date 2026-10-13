سخنگوی کرملین اعلام کرد تماس‌ها درباره آتش‌بس احتمالی در حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه و اوکراین ادامه دارد اما از روز گذشته تاکنون تحول تازه‌ای رخ نداده است.

جوان آنلاین:دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت مسکو همچنان درباره احتمال برقراری «آتش‌بس انرژی» در اوکراین در حال رایزنی است، اما وضعیت نسبت به روز گذشته تغییری نکرده است.

پسکوف اظهار داشت: دیروز درباره این موضوع صحبت کردیم و فعلاً چیزی برای افزودن به اظهارات قبلی ندارم. تماس‌ها در این زمینه ادامه دارد.

یک روز پیش از این، رئیس جمهور آمریکا از توافقی موسوم به «آتش‌بس انرژی» میان روسیه و اوکراین خبر داده بود. کرملین نیز در واکنش اعلام کرده بود که تماس‌ها درباره این موضوع همچنان در جریان است.

سخنگوی کرملین همچنین تأکید کرد که روسیه دستیابی به صلحی پایدار را ضروری می‌داند، نه صرفاً برقراری آتش‌بس و تلاش‌های خود را بر تحقق همین هدف متمرکز کرده است.