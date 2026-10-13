انتخابات کنگره؛ تلاش ترامپ برای نجات جمهوری خواهان از شکست

تجمع های انتخاباتی دونالد ترامپ بار دیگر به صحنه اصلی تلاش جمهوری خواهان برای حفظ کنترل کنگره آمریکا تبدیل شده است؛ با این حال، در حالی که رئیس جمهور آمریکا وعده داده در ۳۵ رقابت انتخاباتی از نامزدهای حزب خود حمایت کند، نشانه هایی از خستگی پایگاه رأی او و کاهش استقبال از برخی گردهمایی ها دیده می شود؛ وضعیتی که می تواند کارزار جمهوری خواهان را با چالش مواجه کند.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر همراه با هواداران خود کارزارهای انتخاباتی را آغاز کرده است؛ اما پرسش اصلی این است که آیا ترامپ، نامزدهای جمهوری خواه و رأی دهندگان در انتخابات میان دوره ای پیش رو، همچنان با همان شور و اشتیاق گذشته در این گردهمایی ها شرکت خواهند کرد؟

برنامه سفرهای ترامپ اکنون تقریبا هر روز شامل تجمع های انتخاباتی، عمدتا در مناطق جمهوری خواه نشین، است. هدف از این سفرها، افزایش انگیزه پایگاه رأی اوست؛ پایگاهی که به گفته نظرسنجی ها، فعالان سیاسی و رأی دهندگان، نشانه هایی از خستگی و حتی نارضایتی را بروز می دهد. ترامپ در حالی برای ششمین دوره پیاپی انتخابات به میدان آمده که میزان محبوبیت او در نظرسنجی ها پایین است.

جی دبلیو وینترستین، رئیس پیشین امور مالی حزب جمهوری خواه تگزاس، می گوید شمار جمهوری خواهان وفاداری که به طور منظم در انتخابات شرکت می کنند، کاهش یافته است و بدون برگزاری تجمع های انتخاباتی نمی توان انتظار داشت همه هواداران به پای صندوق های رأی بروند.

هدف اصلی این کارزارها، حفظ کنترل جمهوری خواهان بر مجلس نمایندگان و سنا در دو سال پایانی ریاست جمهوری ترامپ است. پیروزی دموکرات ها می تواند همکاری دولت با کنگره را دشوار کند و ترامپ را در موقعیت دفاعی قرار دهد. جمهوری خواهان امیدوارند ترامپ بتواند حتی آخرین گروه از رأی دهندگان جنبش «ماگا» را نیز به مشارکت ترغیب کند تا از شکست سنگین حزب جلوگیری شود.

ترامپ در ماه اکتبر در هشت گردهمایی انتخاباتی شرکت کرده و گفته است قصد دارد پیش از روز انتخابات در ۳۵ رقابت انتخاباتی از نامزدهای جمهوری خواه حمایت کند. با این حال، نشانه هایی وجود دارد که میزان استقبال از تجمع های او نسبت به گذشته کاهش یافته است. ترامپ همچنان می تواند جمعیت زیادی را گرد هم آورد، اما برخی سخنرانی های او در سالن های کوچک تر برگزار می شوند و در مواردی صندلی های خالی دیده می شود یا حاضران پیش از پایان سخنرانی محل را ترک می کنند.

در گردهمایی سوم اکتبر در وندالیا، اوهایو، ترامپ در سالن ورزشی یک دبیرستان که تقریبا پر شده بود سخنرانی کرد. اما در تجمعی در سن آنتونیو، نتوانست سالن ۱۱ هزار نفری فریمن را پر کند. گرگ ابوت، فرماندار جمهوری خواه تگزاس که برای چهارمین دوره نامزد شده است، نیز در دو تجمع ترامپ در این ایالت طی ماه جاری شرکت نکرد.

ترامپ در اوهایو برخلاف موضع برخی نامزدهای حزب خود، از ساخت مراکز داده هوش مصنوعی دفاع کرد؛ موضوعی که می تواند به کارزار انتخاباتی جان هاستد، سناتور جمهوری خواه این ایالت، آسیب برساند. هاستد پیشتر تلاش کرده بود قانونی برای جلوگیری از افزایش ناگهانی هزینه برق مصرف کنندگان در مناطق میزبان مراکز داده تصویب کند. ترامپ در مقابل گفت این مراکز باید ساخته شوند و در غیر این صورت سرمایه گذاری ها به چین منتقل خواهند شد.

او از هوادارانش خواسته است حتی اگر از برخی نامزدهای جمهوری خواه خوششان نمی آید، باز هم به آنها رأی دهند. ترامپ همچنین کن پکستون، دادستان کل جمهوری خواه تگزاس و نامزد انتخابات سنا، را به دلیل رفتار و ظاهرش مورد تمسخر قرار داده است؛ هرچند همزمان از رأی دهندگان می خواهد از او حمایت کنند.

به گفته یکی از مقام های پیشین کارزار ترامپ، هدف اصلی این تجمع ها نه جذب رأی دهندگان مستقل یا دموکرات، بلکه بسیج پایگاه ماگا و تسلط بر فضای سیاسی و رسانه ای ایالت ها برای چند روز است. با این حال، او معتقد است این روش دیگر مانند گذشته تأثیرگذار نیست.

سخنرانی های ترامپ معمولا الگویی ثابت دارند: دفاع از عملکرد دولت، حمله به دموکرات ها، وعده پرداخت پنج هزار دلار به هر آمریکایی در صورت حفظ کنترل کنگره توسط جمهوری خواهان و حمایت از نامزدهای حزب. او در برخی تجمع ها از چهره های مشهور ورزشی و هنری، از جمله کید راک، مایک تایسون و دنیس رادمن، نیز دعوت کرده است.

با وجود این، برخی هواداران ترامپ درباره تحقق وعده های انتخاباتی او تردید دارند. آستین شنیتزلر، یکی از شرکت کنندگان در تجمع ترامپ در نبراسکا، درباره وعده پرداخت پنج هزار دلار به شهروندان گفت: «فکر نمی کنم چنین اتفاقی بیفتد. او زیاد حرف می زند.»