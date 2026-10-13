رسوایی تیم ترامپ؛ ادعای درخواست ۱۰۰ هزار دلار از سوی سفیر آمریکا

وکیل سابق و حامی مالی دولت دونالد ترامپ ادعا کرد که کیمبرلی گیلفویل سفیر آمریکا در یونان به ازای پرداخت ۱۰۰ هزار دلار از بدهی کارت اعتباری اش، به او وعده دسترسی به مقام های ارشد دولت دونالد ترامپ را داده بود.

جوان آنلاین: روزنامه گاردین نوشت: اریک دترز (Eric Deters) چهره رسانه ای محافظه کار آمریکایی و از حامیان مالی دونالد ترامپ، گیلفویل، سفیر آمریکا در یونان و از نزدیکان خانواده ترامپ، را متهم کرد که در ازای فراهم کردن دسترسی به مقام‌های دولت، از او خواسته است بدهی ۱۰۰ هزار دلاری‌اش را پرداخت کند؛ اقدامی که وی آن را نوعی «معامله متقابل» توصیف کرد.

دترز به شبکه «ام‌اس ناو» گفت که گیلفویل سال گذشته در اقدامی غافلگیرانه به او پیشنهاد داده در ازای پرداخت صورت‌حساب کارت اعتباری امریکن اکسپرس او، دسترسی به مقام‌های دولتی را برایش فراهم کند؛ این اتفاق پیش از جلسه بررسی صلاحیت گیلفویل در سنای آمریکا برای تصدی سفارت این کشور در یونان بوده است.

به نوشته گاردین، این گزارش تازه‌ترین اتهام درباره عملکرد گیلفویل در مقام یک مقام رسمی آمریکا است. دترز پیام‌هایی را منتشر کرده که به گفته او، میان وی و گیلفویل ردوبدل شده است؛ در این پیام‌ها، سفیر آمریکا در یونان در صورت واریز ۱۰۰ هزار دلار به شرکت امریکن اکسپرس، دسترسی ویژه و مستمر به مقام‌های دولت ترامپ را به او وعده داده است.

جسی بینال، وکیل گیلفویل، به روزنامه وال‌استریت ژورنال گفت که موکلش اصالت پیام‌های ادعایی دترز را قبول ندارد، اما پیش از معرفی شدن به‌عنوان سفیر، بابت سفرها و سخنرانی در رویدادها طلبی از وی داشته است. با این حال دترز نیز به این روزنامه گفت که هیچ بدهی‌ای به گیلفویل نداشته است.

مقام های ارشد دموکرات کمیته‌های امور خارجی مجلس نمایندگان و روابط خارجی سنای آمریکا از مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، خواسته ‌اند درباره عملکرد گیلفویل در مقام سفیر تحقیق کند. سخنگوی کارکنان دموکرات کمیته روابط خارجی سنا نیز به گاردین گفت که این کمیته در حال درخواست اطلاعات بیشتر و ادامه بررسی موضوع است.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نیز روز پنجشنبه، همچون روبیو، در واکنش به پرسشی درباره پیشنهاد یک سفیر آمریکایی برای فراهم کردن دسترسی به مقام‌های دولتی در ازای پرداخت پول برای تسویه بدهی‌هایش، با احتیاط ابراز نظر کرد.

نگرانی‌ها درباره عملکرد گیلفویل نخستین بار در ماه سپتامبر(شهریور) مطرح شد. روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد او از موقعیت خود برای دعوت از لابی‌های یونانی به نشست‌های رسمی دیپلماتیک استفاده کرده و منافع تجاری یک شرکت ساختمانی و انرژی یونانی را تبلیغ کرده است.

جین شاهین، عضو ارشد دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، روز سه ‌شنبه در نامه‌ای به روبیو، خواستار بررسی اتهام‌های مطرح‌شده علیه گیلفویل شد.

شاهین نوشت: چنین اقداماتی به اعتبار آمریکا در خارج از کشور کمک نمی‌کند و خطر تضعیف دیپلماسی این کشور را در پی دارد.

او با اشاره به سفر قریب‌الوقوع روبیو به یونان، خواستار بررسی فوری اقدامات گیلفویل و روشن شدن تدابیر اتخاذشده و برنامه‌ریزی‌شده برای جلوگیری از نفوذ ناموجه و حتی ایجاد شائبه تعارض منافع شد.

گرگوری میکس، دیگر عضو ارشد دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، نیز در ماه سپتامبر در نامه‌ای به روبیو خواستار ارائه اطلاعات بیشتر درباره عملکرد گیلفویل، ارتباط او با شرکت ساختمانی و انرژی یونانی و رابطه‌اش با لابی‌گر مورد اشاره شد.

میکس نوشت اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشند، سفیر گیلفویل صلاحیت نمایندگی آمریکا در خارج از کشور را ندارد و باید از سمت خود برکنار شود.

گیلفویل ۵۷ ساله پیش‌تر از اعضای حلقه نزدیک خانواده ترامپ بود و حدود سه سال با دونالد ترامپ جونیور، پسر ارشد رئیس‌جمهور آمریکا، نامزد بود. این دو در سال ۲۰۲۴ به نامزدی خود پایان دادند و دونالد ترامپ اندکی پس از آغاز ریاست‌جمهوری‌اش، گیلفویل را برای تصدی سفارت آمریکا در یونان معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری آسوشتیدپرس، ترامپ، روز دوشنبه گفت که برکناری گیلفویل از سمت سفیر آمریکا در یونان را بررسی می‌کند؛ ترامپ در واکنش به اتهام های مطرح شده درباره سفیر کشورش در یونان گفته از این موضوع راضی نیستیم؛ این امر گمانه زنی ها درباره برکناری سفیر آمریکا در یونان را تقویت کرده است.