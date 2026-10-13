کد خبر: 1384433
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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۶
اقتصاد » اخبار کلی

قیمت گاز در اروپا به بالاترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۲ رسید

گاز قیمت گاز طبیعی در اروپا در آستانه زمستان و در پی نگرانی‌ها درباره کاهش عرضه گاز طبیعی مایع از خلیج فارس و پایین بودن ذخایر، به بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۲۲ رسید.

جوان آنلاین: قیمت قرارداد پایه گاز طبیعی هلند موسوم به «تی‌تی‌اف» روز سه‌شنبه با افزایش ۱.۷ درصدی به ۸۵.۸۲ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت رسید.

تحلیلگران بانک آی‌ان‌جی اعلام کردند بازار با این نگرانی روبه‌روست که بخش بزرگی از زمستان نیمکره شمالی در شرایطی سپری شود که عرضه گاز طبیعی مایع از خلیج فارس محدود باشد.

پایین بودن سطح ذخایر گاز اروپا و الزام به پر کردن مجدد مخازن نیز از عوامل افزایش قیمت‌هاست؛ شرایطی که می‌تواند رقابت میان خریداران اروپایی و آسیایی را تشدید کند و به جهش بیشتر قیمت‌ها در زمستان منجر شود.

بر اساس داده‌های گروه صنعتی «زیرساخت گاز اروپا»، مخازن گاز اتحادیه اروپا اکنون حدود ۷۳ درصد تکمیل شده اند؛ این رقم پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله در همین دوره، یعنی ۸۹ درصد است.

برچسب ها: گاز ، قیمت گاز ، اروپا
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