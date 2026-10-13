جوان آنلاین: وزارت خارجه یمن امروز با صدور بیانیه‌ای در واکنش به جنایات وحشیانه سعودی‌ها علیه غیرنظامیان یمنی اعلام کرد که جنایات روزانه رژیم سعودی در یمن، هزینه رویارویی را برای متجاوزان افزایش می‌دهد و جامعه بین‌المللی را با آزمون آشکاری از شعارهای دروغین خود روبرو می‌کند.

وزارت خارجه یمن تاکید کرد: تا زمانی که رژیم سعودی به اشغال خاک یمن پایان ندهد، تثبیت معادله بازدارندگی یمن ضروری بوده و عربستان به عنوان شاخ شیطان باید بفهمد که امنیت ثبات و حاکمیت یا برای همه است یا برای هیچکس.

این وزارتخانه افزود: ما آنچه را که در بیانیه‌ها و هشدارهای صادر شده توسط نیروهای مسلح یمن و مرکز عملیات بشردوستانه در مورد ممنوعیت تردد هوایی در حریم هوایی عربستان سعودی آمده است، تکرار می‌کنیم و از همه شرکت‌ها می‌خواهیم که برای ایمنی خود به این موارد پایبند باشند.

در ادامه این بیانیه آمده است که در صورت پرواز اضطراری بشردوستانه، همه شرکت‌ها باید با مرکز عملیات بشردوستانه در یمن تماس گرفته و با آن هماهنگ شوند.

وزارت خارجه یمن در ادامه به همراهی تریبون‌های قطری از جمله شبکه الجزیره با روایت دروغین سعودی‌ها پرداخته و تاکید کرد که اصرار رسانه‌های قطری بر دروغ‌پردازی، تحریف حقایق و وارونه جلوه دادن حقیقت، آنها را کاملاً در اردوگاه رسانه‌های شیطانی عربستان قرار می‌دهد.

این وزارتخانه در پایان تصریح کرد که مردم یمن از ماهیت واقعی این رسانه‌ها و نقش منفی، تفرقه‌انگیز و مخرب آنها آگاه هستند.