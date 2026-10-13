واشنگتن و کشورهای اروپایی در حال بررسی طرحی برای پایان دادن به جنگ اوکراین هستند که شامل بازسازی این کشور، تضمین‌های امنیتی، همکاری اقتصادی و انرژی و برقراری آتش‌بس در خطوط مقدم کنونی است.

جوان آنلاین: دیوید ایگناتیوس، ستون‌نویس روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا و اروپا در حال تدوین پیشنهادی مشترک برای حل‌وفصل جنگ اوکراین هستند.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، طرح پیشنهادی چهار محور اصلی دارد و قرار است منافع اقتصادی و امنیتی اوکراین و روسیه را به‌عنوان مبنایی برای توافق بر سر مسائل سرزمینی در نظر بگیرد.

بازسازی اوکراین نخستین محور این طرح است و مذاکره‌کنندگان از کی‌یف خواسته‌اند برآوردهای دقیقی از هزینه‌های بازسازی ارائه کند.

تضمین‌های امنیتی برای اوکراین و روسیه، دومین محور طرح است؛ هرچند هنوز مشخص نیست چه ترتیبات امنیتی برای مسکو در نظر گرفته خواهد شد.

سومین محور، ادغام اقتصادی روسیه، اوکراین و اروپا از طریق توافق انرژی است. یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، احداث یا استفاده از خط لوله انتقال نفت و گاز روسیه به اروپا و تقسیم درآمد آن میان روسیه و اوکراین است. این طرح همچنین دسترسی بلندمدت روسیه به بازار انرژی اروپا و زمان‌بندی لغو تحریم‌های اقتصادی را مشخص خواهد کرد.

برقراری آتش‌بس در امتداد خطوط مقدم کنونی نیز چهارمین محور این پیشنهاد است.

واشنگتن‌پست گزارش داد تلاش دیپلماتیک برای پیشبرد این طرح در جریان نشست اخیر مذاکره‌کنندگان آمریکایی، اروپایی و اوکراینی در ایالت فلوریدا شدت گرفته است.