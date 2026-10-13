جزئیات تیراندازی در پارک اوستا/ دستگیری ۲ متهم شرارت در نیرو هوایی

پلیس تهران از دستگیری دو متهم به شرارت و موبایل‌قاپی در نیرو هوایی تهران خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ بابک نمک‌شناس رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی پایتخت اظهار کرد: در خصوص علت تیراندازی در پارک اوستا، به اطلاع شهروندان می‌رساند که این تیراندازی در جریان عملیات مأموران پلیس برای دستگیری دو متهم به شرارت و ایجاد ناامنی انجام شده است.

به گزاش تسنیم، وی گفت: این دو متهم که پیش‌تر با قدرت نمایی و ایجاد رعب و وحشت در محله نیروی هوایی تهران موجب سلب آسایش شهروندان شده بودند، در آخرین اقدام خود با حمله به شهروندان در یکی از پارک‌های این محله، دو نفر را با ضربات چاقو از ناحیه سر و دست مجروح کرده و از محل متواری شده بودند.

نمک‌شناس بیان کرد: در پی این حادثه، مأموران پایگاه ششم پلیس اطلاعات تهران بزرگ با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، مخفیگاه و مسیر فرار متهمان را در محدوده جاجرود شناسایی کردند. در ادامه، عملیات دستگیری این افراد در پارک اوستا انجام شد.

به گفته رئیس مرکز اطلاع رسانی پایتخت، متهمان با مشاهده مأموران قصد فرار داشتند که مأموران برای متوقف کردن آن‌ها اقدام به شلیک تیر هوایی کردند و در نهایت هر دو متهم دستگیر شدند.

وی گفت: بررسی‌های تکمیلی همچنین از فعالیت مجرمانه این افراد در زمینه موبایل‌قاپی حکایت دارد و پرونده آن‌ها برای رسیدگی قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.