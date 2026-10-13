کد خبر: 1384406
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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۶
اقتصاد » اخبار کلی

نوسان قیمت طلا در بازار جهانی

ق اونس‌ جهانی طلا در سایه کاهش قیمت نفت با افزایش ۰.۴ درصدی به ۴۱۸۹ دلار در هر اونس رسید.

جوان آنلاین: قیمت طلا روز سه‌شنبه اندکی افزایش یافت و هم‌زمان با کاهش بهای نفت، بازارها در انتظار انتشار داده‌های تورمی آمریکا هستند تا نشانه‌های تازه‌ای از مسیر آتی نرخ بهره فدرال رزرو به دست آورند.

قیمت هر اونس طلای نقدی با ۰.۴ درصد افزایش به ۴۱۸۹ دلار رسید. این فلز گران‌بها روز دوشنبه به بالاترین سطح خود در یک هفته گذشته رسیده بود. همچنین، معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با ۰.۵ درصد افزایش، به ۴۲۱۲ دلار و ۵۰ سنت در هر اونس رسید.

قیمت نفت کاهش یافت و در مسیر ثبت نخستین افت خود طی نزدیک به یک هفته قرار گرفت. افزایش قیمت نفت در پی تنش‌های خاورمیانه، نگرانی‌ها درباره تورم را تشدید کرده و استدلال‌ها به نفع تداوم سیاست پولی انقباضی را تقویت کرده است. اگرچه طلا به‌عنوان پوششی در برابر تورم شناخته می‌شود، افزایش نرخ بهره معمولاً سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های سودده سوق می‌دهد و از جذابیت طلا که سود دوره‌ای ندارد، می‌کاهد.

قرار است شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) روز چهارشنبه و گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) روز پنج‌شنبه منتشر شود.

تأثیر داده‌های تورمی بر قیمت طلا

کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در شرکت «کپیتال دات‌کام»، گفت: «داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در کوتاه‌مدت برای بازار طلا تعیین‌کننده خواهد بود.»

وی افزود، اگر نرخ تورم بالاتر از حد انتظار باشد، به‌ویژه در بخش تورم هسته، و این موضوع حتی به افزایش اندک انتظارات درباره افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر منجر شود، ممکن است قیمت طلا بار دیگر کاهش یابد.

بر اساس ابزار «فدواچ» بورس کالای شیکاگو ، معامله‌گران در حال حاضر احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه جاری میلادی را تنها ۱۹ درصد ارزیابی می‌کنند؛ درحالی‌که احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر از دید آنها ۸۵ درصد است.

بث همک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، نیز گفت بانک مرکزی آمریکا باید برای مهار تورم، «نسبتاً سریع» به سمت اتخاذ سیاست پولی انقباضی‌تر حرکت کند. به گفته وی، دامنه تورم گسترده‌تر شده و این روند در حال تأثیرگذاری بر برنامه شرکت‌ها برای تعیین قیمت محصولات و خدمات خود است.

تداوم تنش‌ها در خاورمیانه

در تحولات ژئوپلیتیکی، عربستان سعودی اعلام کرد با موج تازه‌ای از حملات موشکی مواجه شده است و فرودگاه ریاض نیز تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد ماند. این تحولات چند روز پس از حمله موشکی روز شنبه به پایانه خروجی این فرودگاه رخ داده است؛ حمله‌ای که انصارالله یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفته‌اند.

افزایش فلزات‌گران‌بها

در بازار سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقدی نقره با ۰.۲ درصد افزایش به ۶۰ دلار و ۴۶ سنت در هر اونس رسید. پلاتین نیز با رشد ۰.۵ درصدی، ۱۶۹۴ دلار و ۶۵ سنت معامله شد؛ درحالی‌که پالادیوم با افت ۰.۲ درصدی به ۱۱۴۱ دلار و ۲۳ سنت در هر اونس رسید.

برچسب ها: طلا و ارز ، طلا ارز نرخ ، طلا
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