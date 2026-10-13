کد خبر: 1384402
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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

سئول: متحد واشنگتن هستیم اما نباید کرنش کنیم

ق رئیس‌جمهور کره جنوبی «لی جائه میونگ» ضمن «بسیار مهم» خواندن اتحاد این کشور با آمریکا گفت که «شأن کره جنوبی باید حفظ شود و از موضع تسلیم‌طلبانه یا کرنش‌گرانه پرهیز شود.»

جوان آنلاین: او این سخنان را در بحبوحه تنش‌ها در روابط سئول و واشنگتن پس از اعمال محدودیت‌های آمریکا در زمینه اشتراک‌گذاری اطلاعات با کره جنوبی بیان شده است.

خبرگزاری دولتی «یونهاپ» خبر داد که رئیس‌جمهور کره جنوبی امروز سه شنبه در جلسه هیئت دولت درباره روابط این کشور با آمریکا و راه‌حل رفع اختلافات بین دو کشور حرف زد.

لی با تأکید بر اینکه بروز اختلاف میان کشورها امری محتمل است، اظهار داشت که دیپلماسی باید بر حفظ منافع ملی متمرکز باشد. وی گفت: «دیپلماسی باید به گونه‌ای پیش برود که همواره شأن و منزلت کره جنوبی حفظ و منافع ملی آن تأمین شود، و از هرگونه موضع تسلیم‌طلبانه یا کرنش‌گرانه پرهیز گردد.»

رئیس‌جمهور کره جنوبی افزود: «اصل راهنمای دیپلماسی کره جنوبی، عمل‌گرایی است و مهم‌ترین مساله برای کره جنوبی، منافع ملی آن است.»

به گزارش یونهاپ، این اظهارات در حالی بیان می‌شود که کره جنوبی همچنان با محدودیت‌هایی از سوی واشنگتن در زمینه اشتراک‌گذاری اطلاعات مواجه است؛ محدودیت‌هایی که گفته می‌شود ناشی از اظهارات پیشین وزیر وحدت کره جنوبی است که اعلام کرده بود منطقه «کوسونگ» در کره شمالی، محل استقرار تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم این کشور است.

این رسانه دولتی کره جنوبی گزارش داد که گمان می‌رود واشنگتن سخنان وزیر وحدت کره جنوبی را افشای یک‌جانبه اطلاعاتی که توسط آمریکا به اشتراک گذاشته شده بود، می‌داند و به این موضوع اعتراض دارد.

سفیر کره جنوبی در آمریکا کانگ کیونگ-وا، روز گذشته اعلام کرد که درباره ارتقای همکاری‌های اطلاعاتی سئول و واشنگتن پیشرفت‌هایی حاصل شده است؛ کانگ البته گفته بود: «من اذعان می‌کنم که محدودیت‌هایی در ارتباطات ما با کاخ سفید وجود دارد.»

رئیس‌جمهور کره جنوبی، امروز با اذعان به اینکه بروز اختلاف میان کشورها همواره ممکن است، اتحاد سئول و واشنگتن را این طور توصیف کرد: «بسیار مهم» و محور اصلی دیپلماسی کره جنوبی که باید بیش از پیش تقویت شود.

لی با بیان اینکه «درباره (اختلافات با آمریکا) باید به‌طور مداوم بحث و تبادل نظر صورت گیرد و هماهنگی‌های لازم انجام شود»، بر اهمیت به حداقل رساندن چنین اختلافاتی تا «سطحی قابل‌مدیریت» تأکید کرد.

او با اشاره به توافق اخیر سئول و واشنگتن در خصوص پروژه‌های سرمایه‌گذاری آمریکا، گفت که کره جنوبی از طریق «طولانی‌ترین» مذاکرات، به نتایجی دست یافته که در مقایسه با سایر کشورها، بیشترین تأمین‌کننده منافع ملی‌اش بوده است.

رئیس‌جمهور کره جنوبی افزود: «در ادامه مسیر، (دولت) تمام تلاش خود را برای حفظ منافع ملی کشور به کار خواهد بست و در صورت بروز اختلاف یا سوءتفاهم، آنها را حل‌وفصل یا هماهنگ خواهد کرد.»

برچسب ها: سئول ، کره جنوبی ، امریکا
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