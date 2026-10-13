رئیس‌جمهوری کوبا با انتقاد از پیامدهای محاصره اقتصادی آمریکا بر تولید و توزیع مواد غذایی این کشور، تأکید کرد که مشکلات غذایی بزرگ‌ترین جزیره آنتیل علاوه بر عوامل محیطی و سازوکارهای بازار، ریشه در بیش از شش دهه محاصره اقتصادی، تجاری و مالی واشنگتن دارد.

جوان آنلاین: میگل دیاز کانل روز دوشنبه در پیامی ویدئویی به مناسبت افتتاحیه مجمع جهانی غذا وابسته به سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو)، با اشاره به پیامدهای بحران‌های جهانی بر امنیت غذایی، هشدار داد که درگیری‌های مسلحانه، بحران اقلیمی و ناآرامی‌های اقتصادی، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ کشورهایی که بیش از ۶۴۰ میلیون نفر از جمعیت آنها از گرسنگی شدید رنج می‌برند.

دیاز کانل با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه کوبا اظهار داشت که این اقدامات، دسترسی این جزیره به بازارهای بین‌المللی، منابع مالی، فناوری، نهاده‌های کشاورزی و سوخت را محدود کرده است.

وی همچنین از تشدید اقدامات دولت دونالد ترامپ از ابتدای سال ۲۰۲۶ انتقاد کرد و گفت این اقدامات تمامی مراحل زنجیره کشاورزی و غذایی کوبا، از کاشت و فرآوری محصولات تا حمل‌ونقل و توزیع آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تلاش کوبا برای کاهش وابستگی به نهاده‌های خارجی

در مواجهه با این دشواری‌ها، دولت کوبا تصمیم گرفته است وابستگی به نهاده‌های خارجی را کاهش دهد و توان پاسخ‌گویی نظام کشاورزی و غذایی این کشور را بهبود بخشد. این جزیره در دوره اخیر راهبردی مبتنی بر تمرکززدایی سرزمینی، نوآوری علمی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و تقویت تولید داخلی را در پیش گرفته است.

دیاز کانل از همکاری‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد قدردانی کرد و گفت فائو نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار منابع مالی را به همراه کمک‌های فنی و برنامه‌های آموزشی برای بخش‌های تولیدی کوبا بسیج کرده است.

پیوستن کوبا به ائتلاف جهانی علیه گرسنگی و فقر

رئیس‌جمهوری کوبا در بخش دیگری از سخنان خود از پیوستن این کشور به «ائتلاف جهانی علیه گرسنگی و فقر» خبر داد و اعلام کرد که این اقدام با اجرای دو برنامه با هدف حمایت از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه همراه خواهد بود.

وی همچنین از ارائه دو طرح برای تقویت زنجیره‌های تولید قهوه و عسل در کوبا خبر داد؛ طرح‌هایی که بر ایجاد و تقویت اشتغال در مناطق روستایی، پایداری زیست‌محیطی و توسعه صادرات متمرکز هستند.

دیاز کانل در پایان بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی تأکید کرد و خواستار دفاع از غذا به‌عنوان یک حق انسانی شد.