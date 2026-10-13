روزنامه لبنانی «الاخبار» نوشت که (رژیم) اسرائیل روی بهره‌برداری از آسیب‌پذیری عربستان در جنگ یمن برای سوق دادن ریاض به سمت همکاری امنیتی و عادی‌سازی روابط دل بسته است، اما هزینه این امر برای عربستان و همچنین ناتوانی اسرائیل در ارائه کمک قاطع و تعیین کننده، احتمال موفقیت این نقشه تل‌آویو را محدود می‌کند.

جوان آنلاین: روزنامه الاخبار نوشت: رژیم اسرائیل قصد دارد از گرفتاری عربستان در جنگ علیه یمن بهره‌برداری کرده و با پیشنهاد همکاری و کمک در این جنگ، در مسیر عادی‌سازی روابط با ریاض گام بردارد.

اسرائیل روی بهره‌برداری از آسیب‌پذیری نظامی و اقتصادی عربستان سعودی در جنگ یمن برای سوق دادن آن به سمت همکاری امنیتی و عادی‌سازی آشکار روابط دل بسته است، اما هزینه این امر برای عربستان از یک سو و ناتوانی اسرائیل در ارائه کمک قاطع و تعیین کننده برای مقابله با این وضعیت فرسایشی از سوی دیگر، احتمال موفقیت این نقشه و برنامه تل‌آویو برای نزدیکی به ریاض را محدود می‌کند.

روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» روز دوشنبه به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان علاقه‌ای به دریافت کمک نظامی از رژیم اسرائیل ندارد و تلاش‌های نتانیاهو برای پیوستن به جنگ علیه یمن را رد کرده است.

این در حالی است که مقالات و مطالعات رسانه‌ها و مراکز پژوهشی اسرائیل از شکاف بین هزینه‌های هنگفت نظامی عربستان سعودی و اثربخشی عملیاتی محدود آن سخن می‌گویند.

در پژوهشی که توسط موسسه «مطالعات امنیت داخلی» اسرائیل منتشر شد، «یوئل گوجانسکی» پژوهشگر اسرائیلی این نقص عربستان را به «کمبود پرسنل ماهر، چندپارگی سازمانی و ادغام ضعیف بین شاخه‌های نظامی» و همچنین «اتکا به حمایت خارجی» نسبت می‌دهد.

او استدلال می‌کند که معاملات تسلیحاتی در خدمت پرستیژ سیاسی و اقتدار حکومت سعودی است، در حالی که نگهداری، مهمات، آموزش و پشتیبانی لجستیکی کمتر در اولویت قرار دارند. مقابله با موشک‌ها و پهپادهای نسبتاً ارزان، مانند آنهایی که توسط جنبش انصارالله پرتاب می‌شوند، موجب افزایش هزینه‌ این کاستی‌ها می‌شود و همچنین سامانه‌های دفاعی گران‌قیمت عربستان تحت فشار قرار می‌گیرند و این کشور صرف نظر از ذخایر سلاح‌های پیشرفته، وابسته به حمایت خارجی باقی می‌ماند.

به نوشته الاخبار، پیامدهای این آسیب‌پذیری عربستان متعدد است، اما در درجه اول بر هسته اقتصاد و مسیرهای صادرات نفت سعودی‌ها تأثیر می‌گذارد.

«گابی سیبونی» و «ایریز ونر» پژوهشگران اسرائیلی در مطالعه‌ای که توسط موسسه راهبرد و امنیت قدس منتشر شد، گفتند که اتکای عربستان سعودی به خط لوله نفت شرق-غرب و بنادر دریای سرخ برای دور زدن اختلالات در تنگه هرمز، تنگه باب المندب را به یک منبع فشار اضافی بر ریاض تبدیل کرده است.