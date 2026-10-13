جوان آنلاین: اسکندر مومنی روز سه شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان، اظهار کرد: روابط ایران و آذربایجان ریشه‌های تاریخی دارد، دو کشور در بسیاری از زمینه‌ها از جمله فرهنگ، دین، تاریخ و علایق اجتماعی اشتراکات زیادی دارند و همه اینها زمینه را برای ارتقای روابط بین دو ملت فراهم می‌کند.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: با توجه به روابط خوب بین روسای جمهور دو کشور و روند مثبت در روابط آنها، سطح روابط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در ۲ سال گذشته افزایش یافته است.

وزیر کشور در مورد سفر خود با باکو، افزود که در طول این سفر و جلسات سطح بالا، مذاکراتی در مورد توسعه بیشتر روابط بین دو کشور انجام شد و انتقال توافقات حاصل شده بین آذربایجان و ایران به مرحله اجرا یکی از اهداف این سفر به شمار می رود.

مومنی گفت: در مجموع، مذاکرات سازنده‌ای در چارچوب این سفر انجام شد و روابط بین دو کشور در زمینه‌هایی مانند اقتصاد، تجارت، امنیت و گذرگاه‌های مرزی و همچنین در سایر حوزه‌های مورد علاقه متقابل وزارتخانه‌های دو کشور در سطح بسیار خوبی قرار دارد.

به گفته وی، در این سفر تصمیم گرفته شد که گروه‌های کاری مشترکی برای بررسی مسائل کلیدی و توسعه بیشتر روابط بین دو کشور تشکیل شود.

حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران ایران، مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و حمید خواجه‌نژاد و مهدی جواهری، مشاوران وزیر کشور در سفر به آذربایجان مومنی را همراهی کردند.