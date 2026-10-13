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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۶
بين‌الملل » اخبار كلی

قدرت‌نمایی موشکی کیم در آستانه احتمال دیدار با ترامپ

کره همزمان با گمانه زنی احتمال دیدار کیم جونگ اون با «دونالد ترامپ» در سفر آتی رئیس‌جمهوری ایالات متحده به آسیا، رهبر کره شمالی، از موزه صنایع دفاعی این کشور بازدید کرد که در آن یک موشک بالستیک قاره‌پیما با قابلیت رسیدن به آمریکا به نمایش گذاشته شد.

جوان آنلاین: کیم جونگ اون از موزه صنایع دفاعی کره شمالی که در آن موشک بالستیک قاره‌پیمای (ICBM) «هواسونگ-۲۰» (Hwasong-20) به نمایش گذاشته شد بازدید کرد؛ این رویداد یک روز پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ از احتمال دیدار با رهبر کره شمالی در جریان سفر آتی خود به آسیا خبر داد.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) روز سه‌شنبه با انتشار تصاویری از این موزه اعلام کرد که کیم روز یکشنبه به همراه همسرش و دخترش، در مراسم افتتاح موزه «انقلاب دفاعی» حضور یافته است.

بر اساس این گزارش، تسلیحات توسعه‌یافته در دوره رهبری کیم، از جمله پهپادها و موشک بالستیک قاره‌پیمای هواسونگ-۲۰، در این موزه به نمایش گذاشته شده‌اند.

شین جونگ‌وو، دبیرکل «مجمع دفاعی و امنیتی کره»، گفت که نمایشگر مقابل پرتابگر این موشک ظاهراً طرحی با کلاهک‌های جنگی چندگانه و نقشه‌ای از جهان را نشان می‌دهد که بُرد موشک را فراتر از خاک آمریکا و تا خاورمیانه، استرالیا و آمریکای جنوبی ترسیم کرده است.

وی این نمایشگاه را تلاشی برای برجسته کردن دستاوردهای برنامه توسعه علوم دفاعی کیم و اقدامی تبلیغاتی با هدف کسب برتری راهبردی پیش از احتمال برگزاری نشست میان رهبران آمریکا و کره شمالی توصیف کرد.

ترامپ اعلام کرده که ممکن است در جریان سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به آسیا با کیم دیدار کند. انتظار می‌رود رئیس‌جمهوری آمریکا در اواسط نوامبر برای شرکت در نشست مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه «اپک» (APEC) به چین سفر کند.

در تحولی دیگر، کره شمالی اعلام کرد که روز دوشنبه یک موشک بالستیک تاکتیکی آزمایش کرده تا ارتقای فنی یک قطعه کلیدی نامشخص را تأیید کند. خبرگزاری رسمی کره این ارتقا را گامی مهم در بهبود عملکرد سامانه‌های تسلیحاتی تهاجمی این کشور دانست، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

ارتش کره جنوبی نیز روز دوشنبه اعلام کرده بود که کره شمالی چند موشک بالستیک به سوی آب‌های ساحل شرقی خود شلیک کرده است. به گزارش رویترز، این چهارمین آزمایش موشکی پیونگ‌یانگ در یک ماه گذشته بود و پس از آزمایش اخیر یک موشک هایپرسونیک از سوی سئول انجام شد.

برچسب ها: کیم جونگ اون ، ترامپ ، قدرت موشکی
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