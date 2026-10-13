تمدید تعطیلی فرودگاه ریاض تا روز شنبه

جوان آنلاین: مقامات سعودی تعطیلی فرودگاه بین‌المللی ریاض را تا روز شنبه تمدید کردند و شرکت های هواپیمایی نیز از لغو پروازهای خود خبر دادند.

در این راستا سازمان هواپیمایی کشوری عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که فعالیتهای فرود گاه بین المللی ملک خالد دومین فرودگاه پرتردد این کشور پس از فرودگاه جده به حال تعلیق درآمده است تا فرصت لازم برای تکمیل اقدامات مربوط به تضمین ایمنی و آمادگی عملیاتی تاسیسات فرودگاه فراهم شود.

این تصمیم جدید سعودی ها به دنبال حملات موشکی نیروهای مسلح یمن اتخاذ شده است.

شب گذشته «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای از حمله موشکی این کشور به فرودگاه بین المللی ملک خالد ریاض خبر داد.

سریع در این بیانیه گفت: نیروهای مسلح یمن، فرودگاه بین المللی ملک خالد را با یک فروند موشک بالستیک هدف قرار دادند.