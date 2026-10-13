هشدار نارنجی سیلاب در ۵ استان

جوان آنلاین: بررسی و تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی برای بازه زمانی امروز تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ از تأثیر یک الگوی جوی ناپایدار در تراز میانی جو بر سواحل خزر و بخش‌هایی از شمال‌غرب کشور حکایت دارد.

بر این اساس امروز در برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ارتفاعات البرز مرکزی، فردا در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، پنجشنبه و جمعه در شمال آذربایجان غربی و شنبه آینده در برخی مناطق شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید و در مناطق مستعد گردوخاک روی می‌دهد.

این وضعیت طی ۵ روز آینده به‌ویژه در ساعات بعدازظهر رو شب در برخی مناطق استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان، جنوب یزد و جنوب سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

هشدار نارنجی تشدید فعالیت سامانه بارشی

نوع مخاطره: رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید موقتی و احتمال تگرگ.

منطقه اثر: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و کردستان، شمال و غرب فارس.

اثر مخاطره: جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی.

توصیه: خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابجایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها، در محورهای مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها و آبروها، تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی.