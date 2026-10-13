کد خبر: 1384373
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۷
جامعه » اخبار كلی

ظفرقندی: آلودگی هوا از عوامل مهم تهدید سلامت است

ظفرقندی وزیر بهداشت، با اشاره به پیامدهای آلودگی هوا بر سلامت انسان‌ها، گفت: آلودگی هوا یکی از عوامل مهم تهدیدکننده سلامت عمومی در جهان است.

جوان آنلاین: محمدرضا ظفرقندی، در همایش ملی استاندارد که در سالن اجلاس سران برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های سازمان ملی استاندارد و متخصصان و پژوهشگران این حوزه، اظهار کرد: ارتقای کیفیت و حفظ سلامت مردم نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است و سازمان استاندارد در این زمینه نقشی اساسی بر عهده دارد.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه توسعه پایدار و همه‌جانبه بدون استقرار نظام استاندارد مؤثر امکان‌پذیر نیست، افزود: اگر به دنبال رشد و توسعه پایدار جامعه هستیم، باید از نظام استاندارد کارآمد و سازمان استانداردی مقتدر و آگاه به تحولات روز برخوردار باشیم.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از عوامل مؤثر بر سلامت مردم، خارج از حوزه مستقیم نظام سلامت قرار دارد، تصریح کرد: سلامت جامعه تنها به خدماتی که در مراکز درمانی ارائه می‌شود محدود نیست، بلکه عوامل متعددی در محیط زندگی، محیط کار، حمل‌ونقل، کیفیت محصولات و میزان آلاینده‌ها بر سلامت انسان تأثیر می‌گذارند.

ظفرقندی با اشاره به پیامدهای آلودگی هوا بر سلامت انسان‌ها، خاطرنشان کرد: آلودگی هوا یکی از عوامل مهم تهدیدکننده سلامت عمومی در جهان است و مقابله با این معضل به رعایت استانداردها، کنترل آلاینده‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

وی همچنین با اشاره به حوادث جاده‌ای و خسارت‌های ناشی از تصادفات، بر ضرورت توجه به استانداردهای ایمنی خودروها، کیفیت جاده‌ها و سایر عوامل مؤثر بر کاهش حوادث تأکید کرد و گفت: رعایت استانداردها در حوزه‌های مختلف می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌ها و حفاظت از جان مردم داشته باشد.

وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی مستمر استانداردها بیان کرد: استاندارد، موضوعی ثابت و تغییرناپذیر نیست؛ زیرا دانش، فناوری، محصولات و عوامل تهدیدکننده سلامت به‌طور مداوم در حال تغییر هستند. ازاین‌رو، کنترل کیفیت و بازنگری استانداردها باید متناسب با تحولات علمی و شرایط روز انجام شود.

وی ادامه داد: تحقق این هدف مستلزم ارتباط مستمر و مؤثر میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، سازمان ملی استاندارد و دستگاه‌های اجرایی است تا تحولات و مخاطرات جدید شناسایی و راهکارهای مناسب برای مدیریت آنها تدوین شود.

ظفرقندی با اشاره به ارتباط میان استانداردها، اقتصاد و تولید، بر ضرورت توجه به منافع عمومی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و افزود: در انتخاب‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باید سلامت و مصالح مردم در اولویت قرار گیرد و ملاحظات اقتصادی و تولیدی نباید موجب نادیده گرفتن الزامات سلامت و ایمنی شود.

وی همچنین با اشاره به برخی مخاطرات مرتبط با آلاینده‌های شیمیایی، باقی‌مانده داروهای دامپزشکی و سایر عوامل اثرگذار بر سلامت، بر ضرورت پایش مستمر، کنترل کیفیت و تقویت نظارت‌های تخصصی تأکید کرد.

وزیر بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: سلامت مردم باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با استاندارد قرار گیرد و با همکاری نهادهای علمی، تخصصی و اجرایی می‌توان زمینه ارتقای کیفیت محصولات، کاهش مخاطرات و بهبود سلامت جامعه را فراهم کرد.

برچسب ها: وزیر بهداشت ، آلودگی هوا ، سلامت جامعه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

بدون شرح

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

تذکر مفسر کبیر

به نام شهدا جفا نکنید!

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

خشایارستیزی روبی کوچولو

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

کلثوم اکبری قاتل سریالی پیرمرد‌ها قصاص می‌شود

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵؛ مبلغ جدید اضافه نشد

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

حمایت آقای خاص از امباپه

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

دشمن ناکام از تقابل نظامی امنیت داخلی را هدف گرفته است

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

سفره‌های مردم چشم‌انتظار نان کامل

تقدیر از پزشکیان بسیجی

آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکارترین دشمنان معاصر هستند

حلقه‌های گم‌شده سینمای کودک کجاست؟

واکنش عراقچی به پنهان کاری سنتکام از خسارات وارد آمده به ارتش آمریکا

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود
سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار