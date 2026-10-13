جوان آنلاین: جنگنده های سعودی دقایقی قبل بار دیگر مناطقی را در یمن هدف قرار دادند. این جنگنده ها منطقه مران واقع در جنوب غرب استان صعده در شمال یمن را بمباران کردند.

همچنین گزارش شده که جنگنده های سعودی شبکه ارتباطی منطقه مرزی غمر در غرب استان صعده را زیر آتش گرفتند.

وزارت بهداشت یمن روز گذشته اعلام کرد که از سوم سپتامبر گذشته تاکنون، به دنبال حملات عربستان، ۳۸۵ نفر شهید و زخمی شدند.

این وزارتخانه همچنبن افزود که به دنبال حمله عربستان به یک مدرسه دخترانه و یک مرکز درمانی در منطقه قحاف از توابع شهرستان جبل حبشی در استان تعز، واقع در جنوب‌غرب یمن، ۵ نفر شهید و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.