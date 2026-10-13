منابع نزدیک به دفتر نخست‌وزیر عراق اعلام کردند که عربستان سعودی با هدف برون‌رفت از مخمصه جنگ یمن، به دنبال میانجی‌گری بغداد است.

جوان آنلاین: عربستان سعودی در ادامه تلاش‌های خود برای یافتن راهی جهت پایان دادن به جنگ یمن که بیش از یک دهه به طول انجامیده، با چندین کشور برای میانجی‌گری با جنبش انصارالله یمن رایزنی کرده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، در جریان سفر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق به عربستان که برای چهارشنبه هفته جاری برنامه‌ریزی شده، پرونده جنگ یمن یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو با مقامات ارشد سعودی خواهد بود.

منابع مذکور تأکید کردند که پیش‌تر پیام‌هایی از سوی ریاض به بغداد ارسال شده که نشان‌دهنده تمایل عربستان به مداخله عراق برای مهار تنش‌ها در مناقشه با انصارالله است.

فشار بر رهبری عربستان در ماه‌های اخیر به‌ویژه پس از آن افزایش یافته که ضربات انصارالله، تأسیسات اقتصادی و نظامی راهبردی این کشور از جمله شرکت نفت «آرامکو» و فرودگاه‌های اصلی ریاض و شهرهای دیگر را هدف قرار داده است.

عراق به دلیل برخورداری از روابط نسبتاً مطلوب با عربستان در سال‌های اخیر و همچنین داشتن کانال‌های ارتباطی رسمی و غیررسمی با جنبش انصارالله، ظرفیت ایفای نقش میانجی‌گر را دارد؛ نقشی که پیش‌تر در نزدیک کردن مواضع ریاض و تهران نیز از سوی بغداد آزموده شده است.

از سوی دیگر، منابع مطلع به «العهد» گفتند: «دولت عراق به دنبال مهار تنش میان صنعا و ریاض است، زیرا ثبات منطقه‌ای عامل مهمی در دور کردن چالش‌های امنیتی و اقتصادی از عراق در این برهه حساس به شمار می‌رود.»

گفتنی است عربستان علاوه بر عراق، با طرف‌های دیگری از جمله ایران، عمان، چین و روسیه نیز برای ترغیب انصارالله به توقف عملیات نظامی و آغاز گفت‌وگو، رایزنی کرده است.

پیش‌تر قرار بود نخست‌وزیر عراق اواخر ماه ژوئیه به عربستان سفر کند، اما آن سفر به دلیل بمباران مقرهای الحشدالشعبی در چند استان عراق توسط جنگنده‌های سعودی، تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده بود.