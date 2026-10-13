هشدار سیاستمدار عراقی درباره طرح های مخرب ترامپ در عراق

یکی از اعضای چارچوب هماهنگی سیاسی عراق با اشاره به تلاش آمریکا برای تداوم سلطه و نفوذ مستقیم در زمینه های سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی عراق، درباره طرح های ترامپ برای چنگ انداختن بر منابع این کشور هشدار داد.

جوان آنلاین: «زهیر الجلبی»، عضو چارچوب هماهنگی سیاسی شیعی عراق، ضمن هشدار نسبت به برنامه‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای چنگ انداختن بر ثروت ها و منابع این کشور، تأکید کرد که آمریکا همچنان به اعمال سلطه و نفوذ مستقیم خود بر تصمیمات سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی در عراق ادامه می‌دهد.

به گزارش ایرنا، الجلبی بیان کرد: سلطه آمریکا دیگر به عرصه سیاسی یا حضور امنیتی محدود نمی‌شود، بلکه به قلب اقتصاد عراق و ارکان حاکمیت مالی این کشور گسترش یافته است.

وی تصریح کرد: واشنگتن بخش‌های حیاتی را کنترل می‌کند و محدودیت‌ها و موانعی ایجاد می کند که مانع پیشرفت دولت و استقلال تصمیم‌گیری ملی آن می‌شود.

الجلبی تاکید کرد: دولت ترامپ به وضوح و آشکارا به دنبال ایجاد کنترل کامل بر دارایی ها، منابع عراق و اقتصاد حیاتی کشور ما برای بهره‌برداری از آن در جهت برنامه‌ها و طرح های فرسایشی و مخرب خود است.

وی بر ضرورت اتخاذ یک موضع ملی قاطع و شجاعانه در این خصوص تاکید کرد و گفت، باید قید و بندهای قیمومیت خارجی را شکست و حاکمیت کامل کشور را در جنبه‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی احیا کرد.

پیش از این نیز «موید العلی»، تحلیلگر مسائل سیاسی عراقی، نسبت به دخالت های آمریکا در امور داخلی عراق هشدار داده و گفته بود، آمریکا در پی دیکته کردن سیاست‌های خود در عراق است.

العلی تصریح کرده بود، تلاش آمریکا برای درگیر کردن عراق در جنگ اقتصادی خود علیه کشورهای منطقه، دخالت آشکار در امور داخلی آن است و با اصل توازن در روابط بین الملل و تضمین عدم دخالت در امور داخلی آنها همخوانی ندارد.