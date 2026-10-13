«استیو بلومفیلد» دبیر سابق بخش بین‌الملل روزنامه «آبزرور» در گزارشی در روزنامه گاردین با بیان اینکه جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، نه تنها غزه بلکه ساختار سیاسی و امنیتی خاورمیانه و جایگاه غرب در جهان را به شکل عمیقی تغییر داده است، تاکید کرد: غزه همچنان شاهد زنده پیامدهای سه سال جنگ، ویرانی و نسل‌کشی است.

جوان آنلاین: بلومفیلد در این گزارش نوشت: «برای غزه، اسرائیل، خاورمیانه و سراسر جهان، یک جهان پیش از هفتم اکتبر وجود داشت و جهانی دیگر پس از آن شکل گرفت.»

به گزارش ایرنا، به گفته وی، سه سال پس از آغاز جنگ و یک سال پس از توافق موسوم به آتش‌بس، دیگر نمی‌توان ابعاد این تحول را نادیده گرفت.

این نویسنده با اشاره به تصاویر ماهواره‌ای و به‌روزرسانی نقشه‌های گوگل تاکید کرد که مقایسه تصاویر غزه پیش و پس از جنگ، گستردگی ویرانی‌ها را آشکار می‌کند؛ شهرهایی که به تلی از آوار تبدیل شده‌اند، مساجد و بیمارستان‌هایی که دیگر اثری از آنها نیست و سواحلی که اکنون با چادرهای آوارگان پوشیده شده‌اند.

بلومفیلد این وضعیت را چهره تلاش برای نابودی یک ملت توصیف کرد و نوشت که جنگ، هم غزه و هم رژیم صهیونیستی را به صورت بنیادین تغییر داده است.

به نوشته وی، بنیامین نتانیاهو پیش از هفتم اکتبر نوعی احساس امنیت و مصونیت را در جامعه اسرائیلی تثبیت کرده بود، اما عملیات طوفان الاقصی این تصور را درهم شکست.

بلومفیلد در ادامه افزود که پیامدهای عملیات هفتم اکتبر و پاسخ نظامی وحشیانه رژیم صهیونیستی که به کشته شدن ده‌ها هزار فلسطینی از جمله شمار زیادی کودک انجامید، از مرزهای غزه فراتر رفته و سراسر منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

وی نوشت که رژیم صهیونیستی تحت عنوان دفاع از مرزهای خود، عملیات و جنگ‌های نظامی را به مناطق دیگری گسترش داده، نیروهایی را به سوریه فرستاده، حضور نظامی خود را در بخش‌هایی از جنوب لبنان تثبیت کرده و در این مناطق نیز از تاکتیک‌هایی مشابه آنچه در غزه به کار گرفته بود، استفاده کرده است.

وی افزود که تجاوز بی دلیل به ایران نیز به گسترش درگیری‌ها در منطقه انجامیده و کشورهای بیشتری را وارد چرخه منازعات کرده است. بلومفیلد همچنین به تشدید تنش‌ها در یمن، عربستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و تحولات سودان و اتیوپی اشاره کرد و نوشت اکنون بیش از ۱۲ کشور در دو قاره به شکل‌های مختلف در مجموعه‌ای از درگیری‌های به‌ هم ‌پیوسته گرفتار شده‌اند.

بلومفیلد یکی از مهمترین پیامدهای جنگ غزه را تضعیف آشکار حاکمیت قانون بین‌المللی دانست.

وی نوشت که دولت‌های غربی که در سال ۲۰۲۲ با استناد به قوانین بین‌المللی با حمله روسیه به اوکراین مخالفت کردند، در قبال جنگ غزه از رژیم صهیونیستی حمایت کردند؛ حتی زمانی که نقض قواعد بین‌المللی آشکار شده بود.

به اعتقاد این نویسنده، این استاندارد دوگانه نه تنها در کشورهای جنوب جهانی بلکه در میان میلیون‌ها شهروند کشورهای غربی نیز پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای داشته است.

وی تاکید کرد که مردم جهان با وجود ممنوعیت ورود خبرنگاران خارجی به نوار غزه، جنگ را تقریباً لحظه به لحظه مشاهده کردند؛ زیرا صدها خبرنگار فلسطینی بمباران بیمارستان‌ها، مدارس، کافه‌ها و چاه‌های آب، تیراندازی در مراکز توزیع کمک و کشته شدن کودکان و نوزادان را ثبت و منتشر کردند.

بلومفیلد نوشت که جهان پیش از این هرگز شاهد انتشار مستمر و تقریباً زنده چنین حجمی از تصاویر و گزارش‌های مربوط به جرائم جنگی نبوده است.

این نویسنده در ادامه همچنین به استفاده گسترده ارتش رژیم صهیونیستی از فناوری‌های هوش مصنوعی برای شناسایی و انتخاب اهداف اشاره کرد و افزود که غزه به نمونه‌ای از تغییر شیوه جنگ‌های مدرن تبدیل شده است؛ روندی که جهان هنوز برای پیامدهای آن آماده نیست.

وی گفت که تضعیف نظم بین‌المللی تنها با دوران دونالد ترامپ آغاز نشده، بلکه در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن نیز آمریکا ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی را ادامه داد، قطعنامه‌های شورای امنیت برای آتش‌بس را وتو کرد و در برابر اقدامات دیوان بین‌المللی کیفری علیه نتانیاهو موضع گرفت.

بلومفیلد در مقایسه با دوره‌های گذشته یادآور شد که رؤسای جمهور پیشین آمریکا با وجود حمایت گسترده از رژیم صهیونیستی، در مواردی برای اعمال فشار بر تل‌آویو از اهرم‌های سیاسی و نظامی استفاده کرده بودند.

وی به اقدام رونالد ریگان در تعلیق یک معامله تسلیحاتی در سال ۱۹۸۱ پس از الحاق بلندی‌های جولان و توقف تحویل مهمات خوشه‌ای پس از استفاده از آنها در مناطق مسکونی لبنان اشاره کرد.

این نویسنده همچنین نوشت که کشته شدن ۱۵ فلسطینی در غزه در سال ۲۰۰۲ کافی بود تا کالین پاول وزیر خارجه وقت آمریکا، از بررسی نحوه استفاده رژیم صهیونیستی از تسلیحات آمریکایی خبر دهد.

بلومفیلد در ادامه این گزارش افزود که رژیم صهیونیستی در جنگ غزه نه تنها از حمایت آمریکا بلکه از پشتیبانی دیگر اعضای گروه هفت نیز برخوردار بود و رهبرانی از جریان‌های میانه و چپ میانه اروپا و غرب نیز در مقاطع مختلف از آن حمایت کردند.

وی در مقابل، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل را از معدود مقاماتی دانست که از هفته‌های نخست جنگ نسبت به وضعیت غزه هشدار داد. گوترش کمتر از سه هفته پس از هفتم اکتبر، اقدامات رژیم صهیونیستی را مجازات جمعی مردم فلسطین خواند و خواستار آتش‌بس فوری شد.

این نویسنده تغییر تدریجی فضای سیاسی در برخی کشورهای غربی را تنها روزنه امید دانست و به تغییر مواضع شماری از سیاستمداران انگلیسی در قبال جنگ غزه و اقدامات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشاره کرد.

به اعتقاد بلومفیلد، این تغییرات ممکن است زمینه را برای شکل‌گیری فشار هماهنگ‌تر بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی فراهم کند.