منابع خبری گزارش دادند که رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوز به خاک لبنان، مناطقی از جنوب این کشور را با توپخانه هدف قرار داده است.

جوان آنلاین: توپخانه رژیم صهیونیستی اطراف شهرک حاریص در بخش بنت جبیل استان نبطیه را هدف قرار داده است.

منطقه وادی زبقین بخش صور استان جنوب نیز مورد حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.