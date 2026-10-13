یکی از نمایندگان پارلمان لبنان گفت: برادران ما در یمن نقاط قوتی دارند که ماهرانه و به نحو احسن از آن استفاده می‌کنند که بخشی از این اقتدار را در باب المندب شاهد بودیم.

جوان آنلاین: حسین الحاج حسن، نماینده پارلمان لبنان با اشاره به اینکه برادران یمنی با تکیه بر قدرت خود، ماهرانه عمل می‌کنند، گفت: هر کس تصور می‌کند مقاومت ضعیف است، سخت در اشتباه است. مقاومت لبنان توانمند، قوی، مصمم و آگاه است و بر اساس دیدگاه خود عمل می‌کند و می‌داند در زمان، شرایط و به شیوه مناسب تصمیم درست را بگیرد.

وی افزود: انکار نمی‌کنم که مقاومت با چالش‌ها و فشارهایی روبروست. وقتی یکی از ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، بسیاری می‌گویند این ضعف است. من به آنها می‌گویم که آنها فریب خورده‌اند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تسلیم ناپذیری ایران در برابر آمریکا و آمادگی برای مقابله با آن، گفت: اطمینان و اعتماد کامل داریم که ایران، که دهه‌ها از مقاومت حمایت کرده است، اکنون نیز به حمایت از آن ادامه می‌دهد و لبنان را در قلب هر معادله آینده و هر توافق احتمالی در منطقه قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: مقاومت یکی از مهمترین عناصر قدرت در لبنان است و این عناصر را نمی‌توان تحت هیچ شرایطی، مادامی که اشغالگری، تهدیدها و توسعه طلبی اسرائیل در لبنان و منطقه وجود دارد، رها کرد.