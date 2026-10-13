کره شمالی یک موشک بالستیک تاکتیکی را آزمایش کرد

جوان آنلاین: خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) در این گزارش می‌افزاید که آزمایش مذکور، ارتقای فنی موفقیت‌آمیز یکی از اجزای اصلی و مهم این موشک را تائید کرد.

به گزارش رویترز، این خبر پس از آن اعلام شد که ارتش کره جنوبی روز دوشنبه گزارش داد که کره شمالی چندین موشک بالستیک به سمت آب‌های ساحل شرقی خود شلیک کرده است.

بنا بر این گزارش، این چهارمین پرتاب پیونگ‌یانگ در یک ماه گذشته و در پی آزمایش اخیر یک موشک هایپرسونیک توسط سئول محسوب می‌شود.

در همین حال، کیم جونگ‌اون رهبر کره شمالی روز یکشنبه از موزه‌ای در حوزه صنایع دفاعی بازدید کرد که دستاوردهای تسلیحاتی حاصل‌شده در دوران رهبری او را به نمایش می‌گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA)، کیم اظهار کرد که تسلیحات این کشور که موجب تقویت جایگاه کره شمالی می‌شود، با جدیت و تلاشی مضاعف توسعه یافته و تکمیل خواهد شد.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا روز دوشنبه (به وقت محلی) در اظهاراتی گفت که ممکن است در جریان سفر خود به آسیا با کیم جونگ اون دیدار کند.

ترامپ به خبرنگاران گفت: «شاید؛ بله. هیجان‌انگیز خواهد بود، مگر نه؟ ولی من با او کنار می‌آیم.»