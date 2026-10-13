نماینده ایالت مینه‌سوتا آمریکا در واکنش به بازرسی مأموران از خانه‌اش اعلام کرد: این تلاشی برای هدف قرار دادن دشمنان سیاسی و استفاده ابزاری از نیروهای اجرای قانون فدرال است؛ ساکت نخواهم شد.

جوان آنلاین: ایلهان عمر نماینده دموکرات ایالت مینه‌سوتا در آمریکا امروز دوشنبه از تفتیش خانه‌اش انتقاد کرد و این عملیات را تلاشی از سوی دولت ترامپ برای ارعاب مخالفان سیاسی خود توصیف کرد.

به گزارش مهر، این نماینده کنگره آمریکا در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: اشتباه نکنید: این تلاشی برای هدف قرار دادن دشمنان سیاسی و استفاده ابزاری از نیروهای اجرای قانون فدرال است.

وی ضمن تأیید امنیت خود افزود: من ساکت نخواهم شد.

نماینده مینه سوتا اضافه کرد که این یورش، جدیدترین تشدید تنش در یک الگوی آزار و اذیت یک دهه‌ای به شمار می آید و سپس ادامه داد که ترامپ او را با «دروغ‌های بی‌اساس و کارزارهای بدنام‌سازی» هدف قرار داده است.

این در حالیست که مأموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا رساعاتی پیش خانه ایلهان عمر، نماینده دموکرات ایالت مینه‌سوتا را در منطقه واشنگتن بازرسی کردند. بنابر این گزارش، این اقدام در چارچوب تحقیقات جاری درباره مدارک مهاجرتی این نماینده متولد سومالی انجام شده است؛ مدارکی که به گفته منابع مطلع، پدر فقید او در دوران کودکی عمر تکمیل کرده بود.

ایلهان عمر، نماینده دموکرات ایالت مینه‌سوتا در مجلس نمایندگان آمریکا از چهره‌های شناخته‌شده جناح مترقی حزب دموکرات و از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ است. اختلاف او با ترامپ تنها به رقابت حزبی محدود نمی‌شود و موضوعاتی مانند مهاجرت، اسلام‌هراسی، سیاست آمریکا در قبال فلسطین و رژیم صهیونیستی و هویت ملی نیز در آن نقش دارند.