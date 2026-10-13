یک روزنامه عبری زبان از تقلای رژیم صهیونیستی برای مداخله در جنگ علیه یمن با هدف نزدیک شدن به عربستان و عادی سازی روابط با این کشور خبر داد.

جوان آنلاین: روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد که رژیم صهیونیستی از طریق آمریکا به دنبال راضی کردن عربستان برای مشارکت در جنگ علیه یمن است.

در این گزارش ادعا شده که محمد بن سلمان ولی عهد عربستان توجهی به کمک رژیم صهیونیستی علیه یمن ندارد چرا که این مسئله می تواند به ضرر وی در افکار عمومی عربستان شود.

یک منبع آگاه در گفتگو با این روزنامه تاکید کرد که مداخله نظامی رژیم صهیونیستی علیه یمن به دلیل مخالفت بن سلمان کاملا رد شده است.

یک منبع دیگر نیز گفت که هدف اصلی یکپارچه کردن تلاش ها با عربستان و گسترش روابط با سعودی ها و حرکت به سمت عادی سازی روابط است.

روز یکشنبه نیز نتانیاهو عملیات موفیت آمیز نیروهای مسلح یمن علیه فرودگاه ملک خالد ریاض را محکوم کرده بود!