کد خبر: 1384343
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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۸
اقتصاد » اخبار کلی

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

کالابرگ مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن عذرخواهی بابت اختلالات سامانه، از احتمال تمدید مهلت ثبت اطلاعات برای افزایش اعتبار کالابرگ خبر داد.

جوان آنلاین: محمود ملکوتی‌خواه، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در یک گفتگوی تلویزیونی پیرامون تصمیم دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ اظهار داشت: موضوع اصلیِ افزایش اعتبار کالابرگ با حضور دستگاه‌های اقتصادی در دولت و کمیسیون اقتصادی مورد بحث قرار گرفته و در خصوص آن اتخاذ تصمیم شده است. وی افزود که در آیین‌نامه‌ای که بدین منظور تدوین شده، مسئولیت‌هایی از قبیل شناسایی مشمولان طرح، تأمین منابع مورد نیاز و تعیین زمان اجرا، به دستگاه‌های ذی‌ربط محول شده است.

او در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مسئولیت اجرای این طرح به دستگاه متولی سپرده شده، زمان ابلاغ و همچنین موعد اجرای آن نیز بسته به تشخیص همان دستگاه و با لحاظ کردن وضعیت منابع مالی و اطلاعات مورد نیاز، تعیین خواهد شد. وی در این میان شایعات مبنی بر موکول شدن فرایند خوداظهاری به ماه آینده را تکذیب کرد.

ملکوتی‌خواه درباره بروز اختلال در درگاه ثبت‌نام و احتمال تمدید این مهلت، توضیح داد: بر اساس گزارشی که سازمان فناوری اطلاعات ارائه داده است، حدود ۴۰ میلیون مراجعه به این درگاه به ثبت رسیده، در حالی که این اقدام صرفاً باید توسط سرپرستان خانوار صورت می‌گرفت. همین حجم بالای مراجعات غیرمرتبط باعث شد که سامانه در پاسخگویی به تقاضاها دچار مشکل شود و قطعی‌هایی به وجود آید که بابت این اتفاق از مردم پوزش می‌طلبیم.

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص تمدید مهلت ثبت اطلاعات خانوارها بیان کرد: پیش‌بینی ما این است که مهلت ثبت‌نام تمدید شود، اما ابتدا لازم است تا پایان روز سه‌شنبه (۲۱ مهرماه) که به عنوان آخرین مهلت اطلاع‌رسانی شده بود، بررسی‌های لازم صورت گیرد تا مشخص شود چه نسبتی از جامعه هدف موفق به ثبت اطلاعات خود شده‌اند. پس از آن، درباره مراحل آتیِ ثبت‌نام و نحوه اطلاع‌رسانی به مردم تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی در خصوص فرایند اجرایی پرداخت‌ها گفت: در مرحله نخست، اطلاعات کسانی که فرم‌های مربوطه را تکمیل کرده‌اند، مورد بررسی و ثبت قرار می‌گیرد تا پرداخت اعتبار برای آنان انجام شود. سپس در مرحله بعد، اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت تا افرادی که در دور نخست موفق به تکمیل اطلاعات خود نشده‌اند، فرصت انجام این کار را داشته باشند.

ملکوتی‌خواه در پاسخ به این پرسش که آیا کسانی که در مهلت اولیه موفق به تأیید اطلاعات نشده‌اند در مراحل بعدی امکان تکمیل اطلاعات و بهره‌مندی از افزایش اعتبار را دارند، تصریح کرد: این امکان در چارچوب مراحل بعدیِ ثبت اطلاعات کاملاً قابل پیگیری است.

این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه در پایان تأکید کرد: ضروری است افراد اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند. پس از آنکه سرپرست خانوار به شش پرسش مطرح‌شده پاسخ داد و مراحل مربوطه را با موفقیت طی کرد، سامانه پیام تأیید ثبت اطلاعات را نمایش می‌دهد و پس از تکمیل این فرایند، پرداخت اعتبار برای این دسته از افراد انجام خواهد شد.

برچسب ها: کالابرگ ، کالابرگ حمایتی ، یارانه و کالابرگ
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