جوان آنلاین: دفتر اطلاع رسانی اخبار اسرای فلسطینی اعلام کرد که اسرای غزه در زندان جانوت رژیم صهیونیستی از دریافت خدمات پزشکی محروم هستند و این رژیم مسئولیت کامل وخامت اوضاع جسمی آنها را بر عهده دارد.

بر اساس این گزارش، اسرای مستقر در این زندان از شکستگی استخوان ها و ضربه به سر رنج می برند و برخی از آنها حتی به قرص های مسکن نیز دسترسی ندارند.

دفتر مذکور تاکید کرد که دردهای اسرای فلسطینی در زندان جانوت به حدی است که آنها نمی توانند شب ها بخوابند. همچنین نبود مواد شوینده و بهداشتی باعث شده عفونت های قارچی در این زندان گسترش پیدا کند.

یکی از اسرای فلسطینی نیز به دلیل ابتلا به بیماری تالاسمی و فشار خون و نبود درمان لازم ۵۰ کیلوگرم از وزن خود را از دست داده است.

پیشتر نیز روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» در گزارشی تحقیقی، با استناد به شهادت پنج اسیر فلسطینی که طی ۱۸ ماه گذشته آزاد شده‌اند، از شکنجه، گرسنگی دادن، ضرب‌وشتم و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های رژیم صهیونیستی پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، اسرای فلسطینی از بدرفتاری و شرایط غیرانسانی بازداشت در زندان‌های مجدو، نفحه، کتسیعوت، عوفر و دامون و همچنین یک مرکز بازداشت نظامی در حواره خبر داده‌اند.

این اسرا اعلام کردند که بین ۱۵ تا ۵۰ درصد از وزن بدن خود را از دست داده‌اند. آنان همچنین از اعمال مجازات‌های دسته‌جمعی، تحقیر مکرر، شیوع بیماری گال و تأخیر در ارائه خدمات درمانی سخن گفته‌اند.