وزیر امور خارجه کشورمان نوشت: صیانت از محیط زیست در برابر تجاوزات نظامی و پاسخگو کردن دشمنان این آب و خاک، ضرورتی انکارناپذیر است. نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: روز گذشته (یکشنبه ۱۹ مهرماه) در بخشی از سخنانم در اولین همایش بین‌المللی ECOCIDE در محل سازمان محیط‌زیست تصریح کردم که تخریب محیط‌زیست در جریان جنگ، جنایتی خاموش با پیامد‌هایی فراتر از میدان نبرد است.

وی افزود: حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران عزیزمان و هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی و انرژی کشور، مخاطرات جدی زیست‌محیطی ایجاد کرده است که می‌تواند سلامت انسان‌ها، منابع طبیعی و حق نسل‌های آینده برای برخورداری از محیط‌زیستی سالم را در معرض تهدید قرار دهد.

عراقچی تصریح کرد: صیانت از محیط‌زیست در برابر تجاوزات نظامی و پاسخگو کردن دشمنان این آب و خاک، ضرورتی انکارناپذیر است. نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم!