کد خبر: 1384317
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

السودانی: هیچ توجیهی برای باقی ماندن نیرو‌های ۸۶ کشور در عراق وجود ندارد

3 نخست‌وزیر سابق و رئیس ائتلاف «سازندگی و توسعه» عراق با اشاره به شکست داعش، تأکید کرد که هیچ توجیهی برای باقی ماندن نیرو‌های ۸۶ کشور در عراق وجود ندارد.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «الساعة»، «محمد شیاع السودانی» در همایش «میری» در اربیل عراق گفت: عراق در حال عبور از یک مرحله بسیار حساس است که مستلزم انتقال مأموریت ائتلاف بین‌المللی به یک شراکت امنیتی دوجانبه است.

به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: شرایط کنونی با سال ۲۰۱۴ متفاوت است و پس از انجام مأموریت شکست داعش دیگر هیچ توجیهی برای باقی ماندن نیرو‌های ۸۶ کشور در عراق وجود ندارد؛ مأموریت ائتلاف بین‌المللی با درخواست رسمی دولت عراق در پی یورش داعش به این کشور آغاز شد و نیرو‌های عراقی با حمایت کشور‌های دوست موفق شدند داعش را شکست داده و به تهدید گسترده آن پایان دهند.

رئیس ائتلاف «سازندگی و توسعه» عراق افزود: داعش دیگر تهدیدی برای عراق نیست و کشور به مرحله‌ای باثبات بیشتر و توان برخورد با مسائل منطقه رسیده است، ضروری است که از تبدیل شدن عراق به صحنه تسویه حساب‌های یا شعله‌ور کردن بحران‌ها جلوگیری شود.

السودانی همچنین تأکید کرد که تصمیم صلح و جنگ بایستی تنها در اختیار دولت و مقامات قانونی باشد و یک جدول زمانی و مسیر روشن برای انحصار سلاح در دست دولت نیز وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌ها از ایجاد خلأ امنیتی پس از خروج نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی گفت: با وجود یک میلیون نیرو در دستگاه‌های مختلف امنیتی عراق که مسئول حفظ امنیت هستند، چگونه خروج حدود ۲۵۰۰ مستشار و تجهیزات لجستیکی آنها می‌تواند خلأ ایجاد کند؟ نیرو‌های عراقی کنترل امنیتی را حفظ کرده و برای تأمین امنیت مرز‌های ملی تلاش می‌کنند.

برچسب ها: محمد شیاع السودانی ، عراق ، داعش
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