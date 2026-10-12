جوان آنلاین: وزارت امور خارجه عمان شامگاه دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان روز سه‌شنبه سفری رسمی و دو روزه به پاکستان خواهد داشت.

طبق گزارش روزنامه پاکستانی داون، سفر البوسعیدی که به دعوت اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان انجام می‌شود، از ۱۳ تا ۱۴ اکتبر ادامه خواهد داشت.

در این بیانیه آمده است که در طول این سفر، هشتمین جلسه کمیسیون مشترک وزرای پاکستان و عمان (JMC) در اسلام‌آباد به ریاست مشترک وزرای امور خارجه دو کشور برگزار خواهد شد.

وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد: این نشست به عنوان بستری مهم برای بررسی طیف وسیعی از روابط دوجانبه پاکستان و عمان و تقویت بیشتر همکاری در زمینه‌های مختلف عمل خواهد کرد.

علاوه بر این، انتظار می‌رود البوسعیدی در طول این سفر با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان نیز دیداری داشته باشد.