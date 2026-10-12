کد خبر: 1384305
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۷
بين‌الملل » اخبار كلی

حقوق بشر یمن خواستار اجرای تحقیقات بین‌المللی درباره جنایت علیه یمن شد

3 نهاد ملی حقوق بشر یمن در صنعا ضمن محکوم کردن تجاوزات علیه نقاط مختلف این کشور، خواستار اجرای فوری تحقیقات بین‌المللی درباره جنایت علیه یمن شد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المنار، نهاد ملی حقوق بشر یمن در صنعا در بیانیه‌ای تجاوزات نیرو‌های سعودی و نیرو‌های وابسته به عربستان طی ساعات گذشته در تعدادی از استان‌های یمن که به شهادت ۱۰ زن و کودک و زخمی شدن پنج نفر دیگر در استان الجوف، شهادت یک کودک و زخمی شدن مادرش در تعز و زخمی شدن تعدادی از شهروندان و خسارت خانه‌های آنها در صنعا منجر شد، محکوم کرد.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه با اشاره به پیگیری این جنایت‌های وحشیانه و هدفمند آمده است: این جنایت بیانگر تشدید تجاوزات خونبار علیه غیرنظامیان در خانه‌ها و روستاهایشان است و ما با تصاویر و شهادت شاهدان آن را مستند کرده‌ایم.

در بیانیه مذکور آمده است: جنگنده‌های سعودی یک ساختمان مسکونی را در مرکز شهر التربه در شهرستان الشمایتین استان تعز هدف قرار دادند که منجر به تخریب آن و ساختمان‌های مجاور و ایجاد رعب و وحشت در میان صد‌ها خانواده شد، جنگنده‌های سعودی اواخر شب نیز یک محله مسکونی در جاده فرودگاه شهرستان الثوره در صنعا را هدف قرار دادند که منجر به زخمی شدن تعدادی از شهروندان و وارد آمدن خسارت‌هایی به خانه‌ها شد.

نهاد ملی حقوق بشر یمن همچنین اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی در «کشتاری وحشتناک» در شهرستان خب و الشعف در استان الجوف خانه دو برادر را هدف قرار دادند که منجر به شهادت ۱۰ کودک و زن و زخمی شدن پنج نفر دیگر شد.

در بیانیه مذکور همچنین آمده است: ارتکاب جنایت همزمان در صنعا، تعز و الجوف و هدف قرار دادن زنان و کودکان در داخل خانه‌ها، بیانگر عمدی بودن کشتار ملت یمن و ارتکاب جنایت جنگی است و نهاد‌های بین‌المللی نیز از این تجاوزات حمایت بعمل می‌آورند.

این نهاد حقوق بشری ضمن محکوم کردن سکوت سازمان ملل درباره این جنایت‌ها، تأکید کرد که این تجاوزات مطابق با قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کنوانسیون ژنو، جنایت جنگی تمام عیار است و رژیم سعودی و نیرو‌های وابسته به آن مسئول این جنایت‌ها هستند.

در این بیانیه از سازمان ملل، شورای امنیت، کمیساریای عالی حقوق بشر خواسته شده است که تحقیقات بین‌المللی فوری درباره این جنایت‌ها انجام دهند و با اشاره به ضرورت مستندسازی این جنایت‌ها، آمده است که خون کودکان در التربه، العفیره، المخعاف، خب و الشعف هرگز هدر نخواهد رفت و این جنایت‌ها با گذشت زمان هرگز فراموش نخواهند شد.

برچسب ها: حقوق بشر ، یمن ، عربستان سعودی
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