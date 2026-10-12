کد خبر: 1384296
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۰
ورزش » ساير

واکنش جالب فلیک به سوال درباره رئال مادرید و وینیسیوس

3 سرمربی آلمانی بارسلونا درباره دیدار با گالاتاسرای در لیگ قهرمانان اروپا و همچنین اخراج وینیسیوس واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا درباره دیدار پیش‌روی تیمش برابر گالاتاسرای صحبت کرد و بر ضرورت آمادگی برای مواجهه با جو دشوار ورزشگاه تیم ترکیه‌ای تأکید داشت. او همچنین انسجام تیمی و عملکرد دفاعی را در برابر حریفی با توانایی‌های هجومی قابل‌توجه، بسیار مهم دانست.

به گزارش ایسنا، فلیک درباره فشار‌های ناشی از حضور بارسلونا در میان بهترین تیم‌های جهان گفت: نمی‌دانم این موضوع به فشار مربوط می‌شود یا نتیجه شیوه تمرینات ماست. من همیشه می‌گویم که از نحوه تمرین کردن و فضای حاکم بر تیم بسیار راضی هستم. بااین‌حال، هر مسابقه متفاوت است و از صفر شروع می‌شود. این دیدار دشواری خواهد بود و باید توانایی‌های خود را ثابت کنیم. حضور در اینجا افتخار بزرگی است، اما شرایط در فوتبال می‌تواند تغییر کند. کاملاً مشخص است که همه برای این مسابقه آماده‌اند.

سرمربی آلمانی بارسلونا در پاسخ به این پرسش که آیا تیمش یکی از مدعیان اصلی پیروزی است، اظهار داشت: قرار گرفتن در چنین جایگاهی افتخار بزرگی است. ما سخت کار می‌کنیم، اما از نظر من هنوز تا پایان مسیر زیادی باقی مانده است. باید هر مسابقه را جداگانه و با همان ذهنیتی دنبال کنیم که فصل را با آن آغاز کردیم. مشخص است که مالکیت توپ به ما اعتمادبه‌نفس می‌دهد.

او درباره توان هجومی گالاتاسرای و نحوه مهار ویکتور اوسیمن گفت: در وهله نخست، باید آماده باشیم. اینجا یکی از بهترین جو‌های فوتبالی جهان را دارد و برخی از صحنه‌هایی که می‌بینیم، فوق‌العاده هستند. این تیم در بازی مقابل تیم‌های بزرگ پیشرفت زیادی کرده و بازیکنان خوبی در اختیار دارد. برای ما بسیار مهم است که به‌صورت هماهنگ حرکت کنیم و در دفاع عملکردی گروهی داشته باشیم.

فلیک در پاسخ به پرسشی درباره ترجیحش برای حضور یا غیبت وینیسیوس جونیور در ال‌کلاسیکو، از اظهارنظر خودداری کرد و گفت: می‌توانید دو هفته دیگر این سؤال را از من بپرسید.

سرمربی بارسلونا همچنین حاضر نشد درباره انتقاد‌های رئال مادرید از داوری اظهارنظر کند و تأکید کرد که به پرسش‌های مربوط به تیم‌های دیگر پاسخ نمی‌دهد.

او در این‌باره گفت: امیدوارم روزی یاد بگیرید که من هرگز به پرسش‌هایی درباره تیم‌های دیگر پاسخ نمی‌دهم. ما در آستانه بازی با گالاتاسرای هستیم؛ پس بیایید به این تیم، ورزشگاه فوق‌العاده‌اش و فضای ویژه آن احترام بگذاریم.

فلیک درباره آمادگی گابریل ژسوس برای حضور در میدان نیز توضیح داد: البته که او آماده بازی است، اما هنوز نمی‌دانیم که به میدان خواهد رفت یا خیر. پس از تمرین تصمیم خواهیم گرفت. از حضور او بسیار خوشحالیم. پیوستن او به تیم تا حدودی غافلگیرکننده بود و باید این موضوع را پذیرفت. رفتار او فوق‌العاده است و بازیکن بزرگی به شمار می‌رود.

این مربی آلمانی در ادامه درباره انگیزه بازیکنان بارسلونا برای کسب جام‌های بیشتر گفت: قطعاً این عطش را داریم و من نیز در این احساس با تیم شریک هستم. بسیاری از بازیکنان جام جهانی را فتح کرده‌اند، اما بررسی کردیم که آیا آنها همچنان انگیزه و اشتیاق لازم را دارند یا خیر؛ پاسخ مثبت است. مسیر دشوار است، اما آنها همچنان تشنه موفقیت هستند. باید برای هواداران و خانواده‌هایمان تلاش کنیم، زیرا راه پیش رو سخت و طولانی است.

سرمربی بارسلونا درباره الکسی باتراکوف، بازیکن جوان گالاتاسرای، نیز گفت: بازی‌های زیادی را تماشا کرده‌ام و پس از دیدار اخیر باید بگویم که او بازیکن فوق‌العاده‌ای است. اگر جوان هستید و استعداد دارید، چرا نباید رؤیاپردازی کنید؟ باید برای رسیدن به همه‌چیز تلاش کنیم.

فلیک در پایان، درباره هدف بارسلونا از این مسابقه تأکید کرد: تنها چیزی که می‌خواهم، پیروزی است. همه ما همین را می‌خواهیم و این هدف ماست. از اینکه می‌بینم بازیکنان از فوتبال بازی کردن لذت می‌برند، بسیار خوشحالم.

برچسب ها: هانسی فلیک ، رئال مادرید ، وینیسیوس جونیور
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