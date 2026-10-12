کد خبر: 1384295
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

واکنش ناتو به بیانیه ضدایرانی ۲۹ کشور درباره حادثه فرفورد

3 دبیرکل ناتو اعلام کرد که از بیانیه ضدایرانی ۲۹ کشور متحد در ارتباط با حادثه فرفورد حمایت می‌کند!

جوان آنلاین: مارک روته دبیرکل ناتو امروز دوشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس به تکرار مواضع خصمانه محور غربی- عبری علیه تهران بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی پرداخت.

به گزارش مهر، دبیرکل ناتو در این خصوص ادعا کرد: از بیانیه ۲۹ کشور متحد و شریک استقبال می‌کنم و ضمن هم‌سویی با آنان، دخالت ایران در اقدامات خشونت آمیز و تهدید‌ها در قلمرو کشور‌های عضو ائتلاف، از جمله حادثه ۲۷ سپتامبر در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی «فرفورد» (RAF Fairford)، را محکوم می‌کنم.

مارک روته سپس مدعی شد: ناتو همچنان به ایفای نقش خود برای تضمین امنیت یک میلیارد نفر از جمعیت کشور‌های عضو ائتلاف ادامه خواهد داد!

۲۹ کشور از جمله انگلیس و آمریکا ساعاتی پیش با تکرار مواضع خصمانه پیشین علیه تهران، بدون ارئه هرگونه سند و مدرکی با صدور بیانیه‌ای ادعا کردند: یافته‌های لندن را در خصوص دخالت ایران در حادثه پایگاه «فرفورد» تأیید می‌کنیم! هرگونه تلاش ایران برای تهدید یا آسیب رساندن به افراد در خاک ما، غیرقابل‌قبول است. ما اقدامات خصمانه، حملات سایبری و فعالیت‌های ترکیبی تهران را محکوم می‌کنیم. حادثه «فرفورد» نشان‌دهنده آمادگی سپاه پاسداران برای انجام حملات فراتر از مرز‌های خود است. علیه هر کسی که به نیابت از ایران دست به اقدامات خصمانه بزند، اقدام خواهیم کرد! ایران نباید تردید داشته باشد که ما در حفاظت از حاکمیت خود و تقویت هماهنگی مان متحد هستیم!

پیش از این، مقامات انگلیس مدعی شده بودند که طرحی برای حمله به پایگاه «فرفورد» را خنثی کرده و تعدادی از عوامل آن را بازداشت کرده‌اند.

این حادثه جدید، نگرانی‌ها پیرامون امنیت پایگاه‌های نظامی بریتانیا، به‌ویژه تأسیسات راهبردی مورد استفاده نیرو‌های آمریکایی را بار دیگر در سطح بین‌المللی افزایش داده است.

برچسب ها: مارک روته ، ایران ، پایگاه فرفورد
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