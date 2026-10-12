تساوی بدون گل تراکتور مقابل الشمال در نیمه نخست

جوان آنلاین: در جریان هفته دوم لیگ نخبگان آسیا، تیم فوتبال تراکتور ایران از ساعت ۱۹:۳۰ در مسقط عمان میزبان الشمال قطر بود که نیمه نخست این دیدار بت تساوی بدون گل به پایان رسید.

تراکتور ۰ - ۰ الشمال

گل‌ها: -

کارت قرمز: -

ترکیب تراکتور: پارسا جعفری، فرشاد فرجی، شجاع خلیل‌زاده، محمد نادری، دانیال اسماعیلی‌فر، میلاد زکی‌پور، مهدی حسینی، تیبور هلیلوویچ، اودیل خامربکوف، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده.

ترکیب الشمال: باباکار سک، یوسف سابالی، میلاد تیرمانینی، جیسون موریلو (کاپیتان)، پابلو ماری، فدریکو بایس، نسیم بن‌عیسی، تیاگو سیلوا، محمدعلی بن‌رمضان، الکس کولادو و وسلی سعید.