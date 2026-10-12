شرکت‌های هواپیمایی امارات، دلتا، لوفت‌هانزا و فیلیپین از تعلیق، لغو یا تعویق پرواز‌های خود به مقصد ریاض خبر دادند.

جوان آنلاین: شرکت‌های هواپیمایی امارات، دلتا، لوفت‌هانزا، فیلیپین و همچنین مجموعه شرکت هواپیمایی فرانسوی ـ هلندی «ایرفرانس ـ کی‌ال‌ام» از تعلیق، لغو یا تعویق پرواز‌های خود به مقصد ریاض خبر دادند؛ تصمیم‌هایی که بازه زمانی آنها از روز‌های آینده تا مارس ۲۰۲۷ را دربر می‌گیرد.

شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد پرواز‌های خود به مقصد ریاض پایتخت عربستان سعودی را تا دوشنبه آینده به حالت تعلیق درمی‌آورد.

همزمان، شرکت هواپیمایی آمریکایی «دلتا ایرلاینز» پرواز‌های برنامه‌ریزی‌شده خود از آتلانتا به ریاض را تا مارس ۲۰۲۷ به تعویق انداخت.

شرکت‌های هواپیمایی وابسته به گروه آلمانی «لوفت‌هانزا» نیز از لغو تمامی پرواز‌های خود به مقصد ریاض تا ۱۶ اکتبر خبر دادند.

در همین حال، شرکت هواپیمایی فیلیپین اعلام کرد لغو پرواز‌های رفت‌وبرگشت به ریاض را تا ۲۹ نوامبر تمدید کرده است.

همچنین شرکت هواپیمایی فرانسوی ـ هلندی «ایرفرانس ـ کی‌ال‌ام» از تمدید تعلیق پرواز‌های خود از مبدأ و به مقصد ریاض، پایتخت عربستان سعودی، تا پایان ماه اکتبر خبر داد.

ارتش یمن در پاسخ به حملات سعودی، طی روز‌های اخیر فرودگاه ریاض را هدف حملات موشکی خود قرار داده است که باعث اختلال و تعلیق پرواز‌ها شده است.