تقدیر از پزشکیان بسیجی

جوان آنلاین: قابی از جوانی مسعود پزشکیان در لباس رزم، هدیه‌ای بود که حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین در حاشیه رویداد ملی جامعه سلامت، مردم‌یار و مسجدمحور، به رئیس‌جمهور تقدیم کرد. هدیه‌ای که پیام‌های زیادی برای مردم و رئیس‌جمهور داشت؛ پیامش این بود که ما همه برای ایران جنگیده‌ایم و هم‌اکنون به چیزی جز عزت ایران راضی نمی‌شویم.

روز گذشته ۲۰ مهرماه، رویداد ملی جامعه سلامت، مردم‌یار و مسجدمحور با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، سردار قریشی جانشین سازمان بسیج مستضعفین و جمعی از فعالان حوزه سلامت به میزبانی سازمان بسیج جامعه پزشکی در مسجد بقیه‌الله برگزار شد.

توان مردم برای مواجهه با بحران‌ها بخشی از قدرت کشور است

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین طائب ضمن قدردانی از رئیس‌جمهور، مدیران و فعالان حوزه سلامت و گروه‌های جهادی و خیرین که در این رویداد ملی حضور یافته‌اند، گفت: «اگر پس از پیروزی بر استکبار در جنگ رمضان به دنبال ایران قوی‌تر هستیم و از ایران قوی‌تر صحبت می‌کنیم، باید به دنبال حکمرانی قدرتمند باشیم.»

وی سلامت را از پایه‌های اساسی قدرت ملی دانست و افزود: «قدرت یک جامعه فقط به امکانات و زیرساخت‌ها نیست؛ توان مردم برای مواجهه با بحران‌ها، استمرار فعالیت‌ها و بازگشت به شرایط عادی نیز بخشی از قدرت کشور است. سلامت بیشتر، زمینه تاب‌آوری بیشتر را فراهم می‌کند. جامعه‌ای که در آن پیشگیری جدی گرفته شود، خدمات سلامت در دسترس باشد و بیماری‌ها به‌موقع شناسایی شوند، در برابر بحران‌ها آمادگی بیشتری خواهد داشت و مسیر برون‌رفت از آنها هموارتر خواهد بود.»

به گفته رئیس سازمان بسیج مستضعفین سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت صرفاً هزینه کردن برای درمان نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در توان انسانی کشور، تاب‌آوری اجتماعی، حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی و ساخت ایران قوی است.



«بسیج جامعه پزشکی» پیشران تحول

حجت‌الاسلام و المسلمین طائب تأکید کرد: «در برهه خطیر کنونی میهن اسلامی، نظام سلامت کشور با فرصت‌ها و چالش‌های مختلفی روبه‌رو است که تقویت نقاط قوت و عبور از موانع، نیازمند یک تحول بنیادی است. معتقدیم دیوان‌سالاری نمی‌تواند ما را به سمت این تحول پیش ببرد؛ از این رو با عنایت به تدابیر قائد شهید، مأموریت ابلاغی به سازمان بسیج مستضعفین در خصوص تعامل سازنده و مؤثر با نهاد‌های حاکمیتی، دولتی و عمومی برای ارائه خدمات اجتماعی اثربخش در اقدامات عام‌المنفعه، سرلوحه کار ما قرار گرفته است.»

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه این ابلاغیه فقط یک دستور نیست، یک مأموریت تمدنی است، افزود: «ما با الهام از این حکم، گذر از رویکرد‌های انفعالی به مدل‌های داوطلبانه و میدانی را آغاز می‌کنیم؛ مدلی که در آن «بسیج جامعه پزشکی» یکی از پیشران‌های تحول است.»

طائب با بیان اینکه در این گفتمان، بازتعریف «پزشک بسیجی» رکن اساسی است، گفت: «پزشک بسیجی فراتر از یک متخصص بالینی، رزمنده خط مقدم سلامت و مدافع حریم زیستی ملت است. پزشک بسیجی تجلی پیوند مهارت علمی و آرمان‌های ملی و انقلابی است؛ طبیبی که در بزنگاه‌های بحران، حوادث غیرمترقبه، رزمایش‌ها و شرایط نبرد، حضور او نه یک انتخاب که یک تکلیف الهی و میهنی است. او نقطه اتصال دانش نخبگانی با بدنه مردم است.»

ضرورت استقرار شبکه هوشمند بسیج پزشکی در مساجد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه تحولات اخیر و چالش‌های منطقه‌ای به ما آموخت که مدیریت سلامت در بحران‌ها نیازمند آمادگی جامعه پزشکی و کادر درمان است، یادآور شد: «در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، این قشر در دفاع از استقلال، امنیت، پیشرفت و سرافرازی مردم و نظام الهی، نقش تاریخی و پرافتخاری داشته است. این دوران پرتلاطم و حوادث دنیای کنونی، مرز‌های دانش و مدیریت بحران را جابه‌جا کرد و ما دریافتیم «سرعت عمل» و «تمرکززدایی» در امداد، دو رکن بقا هستند.»

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: «ما دریافتیم که برای رویارویی با حوادث نوپدید و تهدیدات نبرد‌های ترکیبی، باید شبکه هوشمند بسیج جامعه پزشکی را در مساجد و محلات نیز مستقر کنیم؛ هر مسجد، یک پایگاه پیش‌دستانه امداد و سلامت است که نه‌تنها در زمان بحران، که در ایام عادی نیز مسئول پایش سلامت جامعه و ارتقای سواد بهداشتی مردم است.»

بنا به تأکید وی در این بخش، مسجد نه‌تنها خاستگاه انقلاب، که سنگر سلامت و کانون مدیریت بحران‌های اجتماعی و این حرکت، رجعتی است به هویت اصیل ایرانی-اسلامی؛ در این گفتمان، مسجد صرفاً محل عبادت نیست، بلکه قرارگاه مدیریت امنیت و سلامت است و تمامی اقشار با محوریت مسجد به یک شبکه تبدیل می‌شوند.

طائب ادامه داد: «وقتی مردم دردمند در محلات کم‌برخوردار، حضور تخصصی و بی‌ادعای کادر درمان کشور را لمس کنند، حصار انحصار و تبعیض در خدمات پزشکی شکسته می‌شود.»

رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: «ما در کشور از نیروی انسانی متخصص و متعهد، نهاد‌های مسئول و شبکه گسترده مردمی برخورداریم؛ بسیج جامعه پزشکی ظرفیت تخصصی جامعه سلامت را سازماندهی می‌کند و با نهاد‌های مسئول، به‌ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیوند می‌خورد و برای مسائل اولویت‌دار راه‌حل عملیاتی خواهد داشت.»

وی تصریح کرد: «تمام تلاش ما در نظام نوین و تحول‌آفرین کمک به تحقق عدالت در سلامت به عنوان شاخص کارآمدی نظام اسلامی است.»

مسجد جایگزین شبکه بهداشت نیست

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه با بیان اینکه مسجد جایگزین شبکه بهداشت نیست، افزود: «مساجد نقطه اتصال مردم و ظرفیت‌های سلامت محله با نهاد‌های مسئول است. با پیوند اراده انسانی با تکیه بر ظرفیت‌های پایان‌ناپذیر مساجد ثابت خواهیم کرد که حکمرانی تراز انقلاب از بطن مردم می‌جوشد و به اقتدار ملی ختم می‌شود.»

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان تأکید کرد: «مسیر ما روشن است؛ از مردم، برای مردم و در سایه ارزش‌های متعالی انقلاب اکنون در راه قله سعادت و پیشرفت ایران حرکت می‌کنیم و برای استقرار این الگوی نوین حکمرانی چشم‌انتظار و توکل و توسل و یاری مردم و مسئولان در میدان هستیم.»

موظفیم که مشکل مردم را حل کنیم

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور هم که میهمان ویژه رویداد ملی جامعه سلامت، مردم‌یار و مسجدمحور بود در حاشیه این رویداد هدیه‌ای ارزشمند از دستان رئیس سازمان بسیج مستضعفین دریافت کرد. قابی از جوانی‌اش در لباس رزم که پیام‌های فرامتن آن گویای ارزشمندی این هدیه در دوران کنونی کشور بود. وی نیز در سخنانی با اشاره به اینکه با پیروزی انقلاب، ایمان همه ما این بود که راه و دین ما برتر از الگو‌های دیگران است، افزود: «لازمه چنین باوری این است که در عمل «بهترین» باشیم. پس باید در خدمت به مردم و حل مشکلات آنان پیش‌قدم شویم.»

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه امروز در پیچ تاریخی خطرناکی قرار داریم، خاطرنشان کرد: «جنگی که اکنون با آن مواجهیم، صرفاً با تفنگ و موشک حل نمی‌شود؛ اگرچه آن تهدید‌ها هم وجود دارد، اما بدتر از آن، وضعیت اقتصادی است که رقم زده‌اند. ما خودمان موظفیم که مشکل مردم را حل کنیم.»

پزشکیان با اشاره به ضرورت توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، اظهار داشت: «عوامل مختلفی بر سلامت افراد جامعه تأثیر می‌گذارند و شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیط زندگی مردم در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.»

پزشکیان با تأکید بر اینکه رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر باید با نگاهی جامع صورت گیرد، افزود: «اگر می‌خواهیم جامعه‌ای سالم داشته باشیم، نمی‌توانیم صرفاً به ارائه خدمات درمانی بسنده کنیم و از شرایط زندگی مردم، فقر، حاشیه‌نشینی، سالمندی، وضعیت خانواده‌های آسیب‌پذیر و سایر عوامل مؤثر بر سلامت غافل بمانیم.»



مساجد و پایگاه‌های مردمی، ظرفیتی گسترده برای شناسایی و رفع محرومیت‌ها

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور برای حمایت از اقشار نیازمند اظهار داشت: «مساجد و پایگاه‌های مردمی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانیم از طریق آنها افراد نیازمند را شناسایی کنیم، به مشکلات‌شان پی ببریم و برای کمک به آنان وارد عمل شویم.»

پزشکیان افزود: «دولت در شرایط کنونی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام این وظایف را با همان گستردگی و سرعتی که مورد نیاز است، انجام دهد.»

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت گسترده مساجد در کشور خاطرنشان کرد: «ما حدود ۸۰ هزار مسجد در کشور داریم و اگر بتوانیم به‌ازای هر هزار و ۲۰۰ نفر، ظرفیت‌های لازم را برای رسیدگی به مشکلات مردم فعال کنیم، امکان ایجاد شبکه‌ای گسترده برای شناسایی نیاز‌ها و کمک به افراد فراهم خواهد شد.»

پزشکیان ادامه داد: «وقتی مردم ببینند گروهی از مسئولان و افراد متخصص واقعاً به فکر آنان هستند و برای حل مشکلاتشان تلاش می‌کنند، به این افراد اعتماد خواهند کرد. در چنین شرایطی، جایگاه و اعتبار اجتماعی نیز به‌طور طبیعی شکل می‌گیرد، اما اگر از مردم فاصله بگیریم و در کنار آنان نباشیم، آنچه را که داریم نیز از دست خواهیم داد.»

در این مراسم همچنین از تعدادی از ایثارگران و خانواده شهدا به خصوص شهدا و ایثارگران جنگ‌های اخیر تقدیر به عمل آمد.