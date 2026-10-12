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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
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ارسال ۷ هزار اثر به جشنواره فیلم مقاومت

1 نشست شورای راهبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با حضور مدیران برگزار و اعلام شد که ۷ هزار اثر به جشنواره ارسال شده‌است. 

جوان آنلاین: نشست شورای راهبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با حضور مدیران برگزار و اعلام شد که ۷ هزار اثر به جشنواره ارسال شده‌است. 
جلسه شورای راهبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با حضور مدیران کمیته‌ها و بخش‌های مختلف این دوره از جشنواره در فرهنگسرای مقاومت برگزار شد. 
در این نشست، جلال غفاری، دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، با تشریح روند برگزاری این رویداد گفت: بسیار خرسندم که این جشنواره در پرتو سایه پرمهر و نگاه چهار شهید بزرگوار، از رهبر شهید انقلاب اسلامی تا شهید سلامی عزیز و شهید سردار علیرضا سلیمانی و سردار حماسه‌ساز شهید علیرضا تنگسیری، قرار دارد. شهید سلامی همواره پشتوانه هنر مقاومت بودند. 

 پایان داوری بیش از ۳ هزار اثر در بخش بین‌الملل
غفاری با اشاره به شرایط ویژه کشور و تأثیر آن بر روند برگزاری نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت اظهار کرد: جشنواره نوزدهم نیز به دلیل شرایط ویژه کشور به سمتی رفت که تصمیم‌های متفاوتی درباره نحوه برگزاری آن گرفته‌شد، اما به لطف خدا و عنایت شهدا در آستانه برگزاری این رویداد بزرگ قرار داریم. در جشنواره امسال، ۲۰ فیلم سینمایی بلند داریم که در همین یک سال تولید شده‌اند و آثارشان به جشنواره تحویل داده شده‌است. از این تعداد، پنج یا شش فیلم نیز تاکنون در هیچ جشنواره‌ای شرکت نکرده‌اند. از نظر کیفی و کمی، آثار خوبی به دست ما رسیده‌است. در بخش بین‌الملل نیز نوآوری‌هایی داشتیم و حضور آثار خارجی بسیار پررنگ است. داوری این بخش به پایان رسیده و آثار فراوانی در اختیار داریم که شامل فیلم‌های کوتاه و بلند است. البته تمرکز اصلی این آثار بر موضوع غزه و فلسطین قرار دارد. 
وی با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت‌های جشنواره در خارج از تهران گفت: ما باید یک سلسله رویداد استانی تعریف کنیم. بحث عدالت در برگزاری جشنواره نیز همین است که امکان دسترسی مخاطبان در استان‌های مختلف فراهم شود. 
در ادامه نشست، جلال غفاری با اشاره به برنامه‌های آتی جشنواره و فعالیت‌های مرتبط با فرهنگ مقاومت گفت: دبیرخانه جشنواره دائمی شده‌است و ما با افتخار آمادگی داریم در فرهنگسرای مقاومت میزبان جشنواره‌های فیلم و تئاتر مقاومت باشیم و در برگزاری آنها کمک کنیم. 
وی در پایان با تأکید بر اهمیت فرهنگ مقاومت گفت: مقاومت گفتمان است؛ به گفته امام شهید، این موضوع یک گفتمان است که باید آن را حفظ و تقویت کنیم. 

 دریافت حدود ۷ هزار اثر برای جشنواره نوزدهم
در ادامه این نشست، محمدعلی شجاعی‌فرد، دبیر کمیته علمی و قائم‌مقام جشنواره با تشریح آمار آثار رسیده به بخش بین‌الملل گفت: در این بخش، در مجموع حدود ۳هزار و ۱۷ اثر از ۱۰۹ کشور جهان دریافت شده است. در بخش داخلی نیز ۳ هزار و ۹۲۵ اثر دریافت شده است که از میان آنها، ۱۳۰ اثر وارد بخش رقابتی و ۲۰۷ اثر وارد بخش اکران شده‌اند. 
دبیر کمیته علمی جشنواره اضافه کرد: در بخش انیمیشن نیز ۹ اثر دریافت شده‌است که برای آنها سالن ویژه در نظر گرفته‌ایم. همچنین برای برخی فیلم‌های سینمایی بلند، پوستر‌هایی جهت نمایش آماده شده‌است. برای این دوره، کارگاه‌های انتقال تجربه طراحی شده‌است و تلاش کرده‌ایم از بهترین افراد برای برگزاری این برنامه‌ها استفاده کنیم. 


 جشنواره فیلم مقاومت، کاری جهادی و ضروری
سردار علی مقواساز، مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت فتح و معاون فرهنگی بسیج، در جمع‌بندی این جلسه ضمن سپاس از فعالیت‌های انجام‌شده، با اشاره به دشواری‌های برگزاری جشنواره فیلم مقاومت بیان کرد: جشنواره فیلم مقاومت کاری بسیار پرزحمت و حاصل یک کار جمعی است. برگزاری آن واجب و ضروری است و خداوند نیز به این تلاش‌ها برکت می‌دهد. 
وی عنوان کرد: امیدواریم خداوند امسال هم به این کار و هم دست‌اندرکاران جشنواره برکت بدهد. این رویداد کاری جهادی و سرشار از زحمت است و امیدواریم این مقاومت پایدارتر شود و یک روز برسد که با هم نابودی رژیم صهیونیستی را ببینیم و نماز جماعت را در قدس شریف پشت سر رهبر معظم انقلاب بخوانیم.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جشنواره ، مقاومت ، فیلم
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