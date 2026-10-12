کد خبر: 1384276
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲
سیاست » اخبار کلی

تحقیر تمدن ایران هم سلطنت‌طلبان را بیدار نکرد

فاطمه بصیری 

جوان آنلاین: سردرگمی و نداشتن راهبرد منسجم برای پایان دادن به جنگ با ایران و افتادن در گره تنگه هرمز سبب شده که امریکا با توسل به تحریف تاریخ و بهره‌برداری سوء از ظرفیت‌های اجتماعی و مردم غرب، انگیزه‌های خود برای دشمنی با ایران را به ریشه‌های تمدنی و تاریخی پیوند بزند. 
امریکا با داستان خیالی و گزینش مغرضانه ضد سقوط آتن توسط سپاهیان خشایارشا، تلاش کرده با معرفی ایرانیان به موجوداتی متوحش و غارتگر و پیوند زدن ایران باستان به ایران امروز، تهدیدآمیز بودن ایران را به اعماق تاریخ ببرد. پیش از این نیز لیندزی گراهام - از چهره‌های طرفدار جنگ با ایران - با اشاره به شکست رومیان در مقابل اشکانیان، گفته بود: «من واقعاً باور دارم که ۲۰۲۶ می‌تواند سال پایان‌دادن به یک درگیری ۲۰۰۰ساله باشد». این رویکرد نشان می‌دهد که ریشه خصومت امریکا در جمهوری اسلامی نیست، بلکه باید در تقابل تاریخی با ایران و تمدن آن جست‌و‌جو کرد. اما اظهارات روبیو، شاقولی بود برای تفکیک ایران‌دوستی واقعی از قدرت‌طلبانی، چون پهلوی که با زیست سیاسی در خانه دشمن، ادعای وطن‌دوستی دارند. پهلوی و طرفدارانش در واکنش به این موضع ضدایرانی که هر ایرانی اصیل را خشمگین کرده، هیچ واکنشی نشان ندادند. زیرا وابستگی شدید به امریکا توان و جسارت چنین اقدامی را از آنان گرفته و مهم‌تر آنکه دلیلی برای مخالفت نمی‌بینند، چون در بطن خود اظهارات روبیو را تأیید می‌کنند. موضع سکوت آنها نشان داد کسانی که در دامان غرب پرورش یافته‌اند، اصالت را در تمدن غرب می‌جویند و از نگاه آنان تمدن ایران یا اساساً وجود نداشته یا دیگر اهمیتی ندارد. از این منظر، ادعای دفاع از شکوه تمدن ایران، در کنار اتکا به حمایت امریکا، تناقضی آشکار دارد. باور پهلوی، با همه تبلیغات فریبنده‌اش، بر شکوه تمدن ایران بنا نشده و اتکا به تمدن ایرانی برای دفاع از نظام پادشاهی دروغی بیش نیست و مسیری تازه برای بهره‌کشی از ایرانیان به سود امریکاست. 

 جمهوری اسلامی، مدافع تمدن ایرانی
در واقع، تمدن ایران با اندیشه اسلامی غنی و با ایستادگی در مقابل استعمار به روز شد. جمهوری اسلامی با بنا نهادن حاکمیت مستقل و ضداستعمار، این تمدن را احیا کرد. رویکردی که ذاتاً با تمدن امریکایی که بر تحقیر، وابسته‌سازی، کشتار و وحشیگری بنا شده در تضاد است. انقلاب اسلامی با قدرت نرم خود نشان داد کشور‌های تحت سلطه غرب در صورت اراده می‌توانند آزادی خود را رقم بزنند و همین امر، تمایل بسیاری از کشور‌های جنوب جهانی را برای مقابله با نظم امریکایی برانگیخت. از این رو، امریکا سال‌هاست با تمام توان در پی حذف انقلاب اسلامی و پایان دادن به تمدن ایرانی است. 

 نگهبانان واقعی ایران
روشن است واکنش‌هایی که در برابر این اظهارات ضدایرانی از حقوق مردم و تمدن ایران دفاع می‌کنند، مدافعان و حامیان واقعی تمدن و فرهنگ ایرانی‌اند. با آشکار شدن نیات خصمانه و ریشه دشمنی امریکا علیه مردم ایران، جریان پهلوی با نشان ندادن اراده‌ای برای واکنش، حتی حمایت خود از این موضع و اندیشه ضدایرانی را عیان کرد. 
در مقابل، تنها مقامات جمهوری اسلامی ایران بودند که در واکنش به اظهارات ضدتمدنی روبیو، پاسخ‌هایی قاطع و تاریخی دادند. محسن رضایی گفت: «هر کس به تاریخ استناد می‌کند، باید برای تکرار آن آماده باشد» سردار محبی نیز با اشاره به نبرد حران و ادسا هشدار داد: «در نبرد نهایی، تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها بازخواهد گشت». ولایتی گفت: «مشکل شما با انقلاب اسلامی نیست، با تمدن ایرانِ قوی و مستقل است» و افزود کسانی که هیروشیما، ویتنام، عراق و افغانستان را ساختند حق درس اخلاق ندارند. این مواضع نشان می‌دهد که بر خلاف تبلیغات دشمن، جمهوری اسلامی به تنهایی در برابر تحرکات تهاجمی و ضدتمدنی امریکا ایستاده است. در شرایطی که جریان‌های مدعی ایران‌دوستی، با سکوت خود در برابر اظهارات توهین‌آمیز علیه ملت و میراث تمدنی ایران، مواضع واشینگتن را تأیید می‌کنند. جنگ کنونی نشان داد که وطن‌دوستان واقعی کسانی هستند که با تمام ابزار‌ها و تمام توان در برابر جنگ تمدنی امریکا ایستاده‌اند و از مرز‌های ایران دفاع می‌کنند. در واقع، آنها وفاداری خود به کشور را در عمل نیز اثبات کرده‌اند. 
بالاتر از عدم واکنش به اظهارات توهین‌آمیز روبیو، پهلوی در اظهارات جدید خود پشت متحدان امریکا در کشتار مردم ایران ایستاده و ایران را به دلیل حملات انصارالله به فرودگاه ریاض محکوم می‌کند. تکرار همان کاری که پیش از این با دفاع از حمله امریکا به ایران و کامجویی از کشتار مردم انجام داد. اینجاست که دوباره روشن می‌شود پهلوی و جریان حامی او در مسیر اهداف ضدایرانی امریکا حرکت می‌کنند، به‌ویژه آنکه پهلوی نیز از ضرورت به‌راه‌افتادن «جوی خون» برای آزادی سخن گفته است. محمدرضا پهلوی نیز مانند پدرانش رؤیای بازگرداندن دوران سلطه و نفوذ پنهان امریکا و غارت سرمایه‌های مردم را در سر دارد تا ضامن بقای حکومت دیکتاتوری آنها شود. امروز تقابل اصلی غرب با ایران، بر سر حکومت جمهوری اسلامی و مسائل مرتبط با آن نیست. این ادعا‌های سطحی که توسط مخالفان جمهوری اسلامی، چون پهلوی مطرح می‌شود، تلاش دارند نیات و انگیزه‌های واقعی امریکا از تقابل با ایران پنهان کنند و با سیاه‌نمایی و درشت‌نمایی مشکلات داخلی، اسباب فریب افکار عمومی را مهیا کنند. ناجی نشان دادن ترامپ ایده به خودکشی وادار کردن مردم ایران بود که پهلوی فرمان آن را از کاخ سفید دریافت کرد. ایده‌ای که با آغاز جنگ و خسارت‌های عمده به مراکز تاریخی و پیشرفت ایران رنگ باخت.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تمدن ، ایران ، جمهوری اسلامی ایران
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