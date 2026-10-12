گروکشی تسلیحاتی واشینگتن برای مهار حملات اوکراین به روسیه

در حالی که اوکراین بر ادامه حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه اصرار دارد، امریکا با قطع کمک‌های تسلیحاتی قصد دارد افسار کی‌یف را بکشد؛ تصمیمی که نشان می‌دهد انتقال دیزل روسیه به امریکا در تغییر مواضع ترامپ در قبال حمایت از اوکراین تأثیرگذار بوده است.

پس از هشدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا به اوکراین درباره ادامه حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه، اکنون واشینگتن سعی دارد با استفاده از ابزار‌های فشار خود، کی‌یف را به توقف این حملات وادار کند.

فایننشال‌تایمز روز دو‌شنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که امریکا در حال رایزنی با دولت‌های اروپایی و کی‌یف است تا به حملات علیه پالایشگاه‌های روسیه پایان دهد. طبق این گزارش، پیام امریکا شامل تهدید به «قطع اشتراک‌گذاری اطلاعات و توقف مکانیزم پی‌یو‌آر‌اِل» برای تأمین سلاح‌های مورد نیاز اوکراین بوده است. این هشدار‌ها از سوی وزارت خارجه و پنتاگون به مقام‌های اوکراینی و اروپایی ابلاغ شده است. به گفته منابع آگاه، ارتش امریکا نیز مستقیماً با فرماندهان نظامی اوکراین تماس گرفته و واشینگتن تهدید به قطع همکاری‌های اطلاعاتی کرده است.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ از حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه خشمگین است و افزایش قیمت جهانی گازوئیل را به جنگ روسیه و اوکراین مرتبط می‌داند. تهدید واشینگتن به قطع کمک‌های تسلیحاتی به کی‌یف نشان می‌دهد که تأمین گازوئیل از روسیه بر رویکرد ترامپ در قبال جنگ اوکراین تأثیر گذاشته است. این تهدید‌ها در حالی مطرح می‌شود که اختلافات ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در روز‌های اخیر شدت گرفته و ترامپ حتی خواستار تغییر رهبری اوکراین شده است. از آنجا که کی‌یف برای ادامه جنگ با روسیه به تسلیحات غربی وابسته است، اجرای چنین تصمیمی می‌تواند توان دفاعی این کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد؛ به‌ویژه آنکه اوکراین با کمبود موشک‌های رهگیر پاتریوت روبه‌روست و برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی روسیه به اطلاعات و پشتیبانی اطلاعاتی امریکا وابسته است.

از آنجا که کشور‌های اروپایی نیز بخش قابل‌توجهی از تسلیحات ارسالی به اوکراین را از امریکا تأمین می‌کنند، توقف حمایت‌های نظامی واشینگتن می‌تواند تلاش‌های اروپا برای پشتیبانی از کی‌یف را نیز با چالش جدی مواجه کند. در این زمینه، جنیفر کاوانا، مدیر تحلیل نظامی در اندیشکده «اولویت‌های دفاعی» در مصاحبه با بلومبرگ گفت که در صورت توقف برنامه حمایتی از اوکراین (موسوم به پِرل)، اتحادیه اروپا نمی‌تواند تسلیحات ارسالی برای کی‌یف را جایگزین کند. کاوانا اظهار داشت: «اگر امریکا فروش سلاح تحت برنامه پِرل را متوقف کند، عواقب آن برای کی‌یف وخیم‌تر است، زیرا اروپا قادر به تأمین مجدد این ذخایر نخواهد بود.»

زلنسکی دنبال آتش‌بس

هم‌زمان با هشدار‌های ترامپ و گمانه‌زنی‌ها درباره توقف کمک‌های تسلیحاتی امریکا، فشار‌ها بر زلنسکی افزایش یافته است، تا جایی که بار دیگر از برقراری آتش‌بس موقت سخن گفت. زلنسکی در مصاحبه با «ای‌بی‌سی نیوز» اعلام کرد که اگر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با برقراری آتش‌بس ۶۰ روزه و توقف درگیری‌ها و حملات به اوکراین موافقت کند، کی‌یف قادر خواهد بود انتخابات برگزار کند. به گفته وی، اگر دونالد ترامپ خواستار تغییر قدرت در اوکراین است، باید با پوتین درباره برقراری آتش‌بس به توافق برسد. زلنسکی در عین حال تأکید کرد که انتخاب رئیس‌جمهور جدید اوکراین برعهده مردم این کشور است و خود اوکراینی‌ها باید تصمیم بگیرند که انتخابات چه زمانی و چگونه برگزار شود.