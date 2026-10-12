التماس «میانجیگری و مداخله» عربستان از متحدان

جوان آنلاین: سه بار حمله یمنی‌ها به فرودگاه ملک خالد در ریاض، علاوه بر تعطیلی این فرودگاه، عربستان را در وضعیتی بغرنج قرار داده که طی نزدیک به یک قرن از تأسیس پادشاهی سعودی سابقه ندارد. بیش از ۹۹درصد از پرواز‌های فرودگاه ریاض که قرار بود روز یک‌شنبه انجام شوند، لغو شدند و این وضعیت دیروز هم ادامه یافت. محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان در سایه کمبود موشک‌های رهگیر، تحت تدابیر ویژه حفاظتی قرار گرفته و با زمینگیر شدن پروازها، قطار و اتوبوس جایگزین هواپیما شده‌اند. وزیر انرژی سعودی روز یک‌شنبه، طی سخنانی در کنگره جهانی نفت در ریاض که شمار زیادی از مدیران شرکت‌های نفتی مجبور به لغو حضور در آن شدند، گفت که «حوادث هفته‌های اخیر جدی هستند و پاسخ ما به آنها نیز باید به همان اندازه جدی باشد». کار به جایی رسیده که عربستان از متحدانش درخواست کمک کرده و کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است ریاض از اروپایی‌ها خواسته کشتی‌ها را در باب‌المندب اسکورت کنند. گزارش‌هایی هم از درخواست عربستان برای میانجیگری چین منتشر شده است.

به گزارش «جوان»، محمد الفرح عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله دیروز گفت که یمن به عربستان اجازه تجدید قوا نخواهد داد و تأکید کرد که هرگونه «توافق صلحی که شامل بررسی واقعی علل و پیامد‌های تجاوز نباشد، همچنان محکوم به شکست است.» محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی انصارالله هم گفته که «عربستان فرودگاه بین‌المللی صنعا را بمباران کرد و تمامی فرودگاه‌های یمن را ویران ساخت، پس چرا آنچه برای عربستان حلال است، برای ما حرام باشد؟!» او تأکید کرده: «یمن نیز مقابله‌به‌مثل می‌کند و بار دیگر به تمامی شرکت‌های هواپیمایی جهان هشدار می‌دهد فرودگاه‌های عربستان دیگر امن نیستند و هرکس هشدار‌های ما را نادیده بگیرد، مسئولیت کامل پیامد‌های آن را بر عهده خواهد داشت.»

یمنی‌ها یک‌شنبه شب، بعد از دو حمله سهمگین به فرودگاه ملک خالد در پایتخت عربستان، برای سومین بار به این فرودگاه حمله کردند که یک کشته و ۱۱ زخمی برجا گذاشت. در حالی که در حمله شنبه‌عصر به ترمینال شماره ۳ فرودگاه ملک خالد ریاض، ۱۳ تن کشته و ۳۰۹ نفر دیگر زخمی شده بودند، عربستان بعد از حمله سوم مجبور شد این فرودگاه را تعطیل کند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در روز دوشنبه، لغو پرواز‌ها به ریاض ادامه داشت و شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی نیز پرواز‌های خود به مقصد این کشور را تعلیق یا محدود کردند. گفته می‌شود فرودگاه تا ۱۷ اکتبر تعطیل خواهد ماند. رویترز گزارش کرده که شرکت‌هایی از جمله لوفت‌هانزا، ایر فرانس ـ کی‌ال‌ام و اتحاد پرواز‌های خود را لغو یا تعلیق کرده‌اند؛ اتفاقی که نشان می‌دهد حملات پی‌درپی نیرو‌های مسلح یمن به زیرساخت‌های راهبردی عربستان، از سطح یک رویارویی نظامی در مرز‌های جنوبی فراتر رفته و به تهدیدی مستقیم برای امنیت هوایی، اعتبار اقتصادی و محاسبات منطقه‌ای ریاض تبدیل شده است.

جاده و ریل به جای هوا!

در چنین شرایطی، عربستان برای جابه‌جایی مسافران سرگردان به مسیر‌های زمینی و ریلی متوسل شده است. گزارش‌های رسانه‌ای از افزودن قطار‌های ویژه و استفاده از مسیر‌های زمینی از کشور‌های همسایه حکایت دارند؛ راهکار‌هایی که با وجود کمک به انتقال بخشی از مسافران، نمی‌توانند جایگزین ظرفیت گسترده حمل‌ونقل هوایی پادشاهی شوند. این وضعیت، به‌خصوص در خلال میزبانی ریاض از کنگره جهانی نفت، حساسیت‌ها را تشدید کرده است. با وجود تلاش‌های عربستان، مدیران ارشد چندین شرکت از جمله اکسون‌موبیل، شل، بی‌پی و توتال‌انرژی برنامه حضور خود را لغو کردند یا نتوانستند در نشست به‌صورت حضوری شرکت کنند. وزیر انرژی عربستان، عبدالعزیز بن‌سلمان بخش مهمی از سخنرانی خود در این اجلاس را روی ضرورت پاسخ جدی به حملات متمرکز کرد و کوشید با دفاع از سرمایه‌گذاری‌های چند دهه گذشته در زنجیره تأمین انرژی، پیام تاب‌آوری اقتصادی را به شرکای خارجی منتقل کند. شاهزاده عبدالعزیز بن‌سلمان در این نشست گفت «حوادث هفته‌های اخیر جدی هستند و پاسخ ما به آنها نیز باید به همان اندازه جدی باشد» و تأکید کرد: «آینده‌ای از انرژی برای همه نمی‌تواند وجود داشته باشد، مگر اینکه امنیت انرژی برای همه محقق شود.» موضع وزیر انرژی عربستان به‌خصوص از این جهت حائز اهمیت است که گزارش‌های منتشرشده درباره کسری بودجه عربستان در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، از افزایش فشار مالی بر دولت حکایت دارند. مرکز عربی واشینگتن گزارش می‌دهد که کسری بودجه این کشور در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ به ۵/۳۳ میلیارد دلار رسیده است.

بن‌سلمان تحت حفاظت

با وجود خرید تسلیحاتی چندصد میلیارد دلاری عربستان از متحدان غربی، به‌ویژه امریکا، حملات چند هفته اخیر آسیب‌پذیری ریاض را بیش از هر موقعی طی چند دهه گذشته نمایان کرد. وال‌استریت ژورنال از کمبود موشک‌های رهگیر عربستان خبر داده و نوشته که ولیعهد در میان کاخ‌های حفاظت‌شده و مجهز به پناهگاه‌های زیرزمینی رفت‌وآمد می‌کند و تیمی منتخب از محافظان، مسئولیت حفاظت شخصی از او را بر عهده دارند. منابع خبری دیروز گزارش کردند که وزارت دفاع عربستان برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره فعالیت‌های مشکوک هوایی نیز به ابزار‌های تلفن همراه متوسل شده است. چنین اقداماتی، فارغ از میزان اثرگذاری عملی آنها، نشان‌دهنده فشار واردشده بر سامانه‌های نظارتی و دفاعی کشوری است که سالانه ده‌ها میلیارد دلار صرف هزینه‌های نظامی می‌کند. در حالی که مقام‌های سعودی از پاسخ قاطع سخن می‌گویند، ریاض برای مهار تهدید یمنی‌ها، به متحدین خود رو آورده است. کایا کالاس، کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت‌وگوی روز یک‌شنبه با فیصل بن‌فرحان، وزیر خارجه عربستان، درباره تقویت مأموریت دریایی اسپیدز در دریای سرخ و کمک به اسکورت کشتی‌ها در تنگه باب‌المندب گفت‌و‌گو کرده است. با این حال، بلومبرگ از ناامیدی مقام‌های سعودی از سطح حمایت متحدان غربی حکایت دارد. بلومبرگ می‌گوید انگلیس با وجود پشتیبانی‌هایی از جمله استفاده از هواپیما‌های سوخت‌رسان، با برخی درخواست‌های بیشتر ریاض موافقت نکرده است. آکسیوس نیز پیش‌تر از مخالفت دونالد ترامپ با درخواست محمد بن‌سلمان برای مشارکت مستقیم‌تر امریکا در جنگ علیه یمن خبر داده بود؛ گزارشی که نشان‌دهنده فاصله میان نیاز‌های امنیتی ریاض و تمایل برخی متحدانش به ورود گسترده‌تر به درگیری است.

یمنی‌ها در آستانه ورود به تعز

تحولات میدانی در یمن نیز از تشدید نبرد در چند جبهه حکایت دارد؛ به‌ویژه در استان تعز، جایی که موقعیت جغرافیایی و راه‌های ارتباطی آن اهمیت نظامی و لجستیکی بالایی دارند. منابع نزدیک به انصارالله می‌گویند، نیرو‌های صنعا توانسته‌اند نقطه «الهنجر»، در ورودی غربی شهر تعز، را به کنترل خود درآورند. عمر البخیتی، سخنگوی دولت تغییر و سازندگی یمن یک‌شنبه شب اعلام کرد تمامی مسیر‌های اصلی ورودی و خروجی شهر تعز از سوی نیرو‌های این دولت باز و امن شده است. منابع غربی نیز تأیید می‌کند که ارتش یمن در جنوب‌غرب شهر تعز پیشروی کرده و نجد قصیم، منطقه بیر باشا و المسراخ را تصرف کرده است. دروازه الحنجر در غرب شهر تعز نیز به دست نیرو‌های یمنی افتاده است. در نتیجه، آنها بر ورودی‌های شمالی، شرقی و اکنون غربی شهر تعز کنترل دارند و محاصره را بیش از پیش تنگ‌تر کرده‌اند.

نمای نزدیک

درخواست میانجیگری از چین

برخی رسانه‌های یمنی گزارش دادند که عربستان از چین خواسته است برای برقراری آتش‌بس میان ریاض و انصارالله میانجیگری کند. مقام‌های سعودی به پکن اعلام کرده‌اند که حاضرند در ازای توقف درگیری‌ها، حملات هوایی به یمن را متوقف کنند. در مقابل، انصارالله تأکید کرده است که پذیرش آتش‌بس منوط به اجرای تعهدات قبلی صلح از سوی عربستان است. محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله گفته صلح پایدار نمی‌تواند به قیمت از دست رفتن حقوق مردم یمن ایجاد یا به آتش‌بس موقت تبدیل شود که در صورت تغییر شرایط و موازنه قدرت، امکان تکرار تجاوز را فراهم کند.