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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۰
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توسعه قطار‌های حومه‌ای، اولویت حمل‌ونقل استان تهران باشد

3 استاندار تهران با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت راه‌آهن برای کاهش ترافیک، مصرف سوخت و آلایندگی گفت: فرمانداران و شهرداران باید با تسهیل امور اجرایی، رفع معارضات و رعایت کامل حقوق مردم، زمینه تسریع اجرای طرح‌های ریلی حومه‌ای را فراهم کنند.

جوان آنلاین: محمدصادق معتمدیان در نشست بررسی نظام مسائل گذرگاه‌های هم‌سطح قطار حومه‌ای تهران ـ پیشوا ـ گرمسار که با حضور جبارعلی ذاکری، مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط مالی کشور و هزینه بالای احداث زیرساخت‌های جدید، استفاده از ظرفیت موجود راه‌آهن، یکی از راهکار‌های عملی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی در کوتاه‌مدت است؛ راهکاری که می‌تواند با هزینه کمتر، خدمات مؤثرتری در اختیار مردم قرار دهد.

وی با اشاره به پیگیری توسعه حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای در سطح دولت افزود: این موضوع در جلسات رئیس‌جمهور محترم و نشست‌های مشترک با دستگاه‌های ملی مورد توجه قرار گرفته است. باید از این فرصت برای تقویت ارتباط ریلی شهرستان‌های استان و پاسخ به نیاز روزانه مردم استفاده کنیم.

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت نگاه یکپارچه به حمل‌ونقل استان گفت: برنامه‌ریزی نباید به شهر تهران محدود شود و شهرستان‌های پیرامونی از خدمات مناسب بی‌بهره بمانند. روزانه حدود چهار میلیون نفر در این پهنه تردد می‌کنند و ساماندهی این رفت‌وآمدها، نیازمند ارتباط منطقی میان شبکه‌های حمل‌ونقل شهر تهران و شهرستان‌هاست.

معتمدیان با اشاره به انجام ۷۰ درصد جابه‌جایی‌ها با خودرو‌های شخصی اظهار کرد: توسعه قطار‌های حومه‌ای و ایجاد ایستگاه‌های تبادلی، علاوه بر کاهش ترافیک و مصرف سوخت، در کاهش آلایندگی و صرفه‌جویی در وقت مردم مؤثر است. زمانی که شهروندان هر روز در مسیر رفت‌وآمد صرف می‌کنند، باید در تصمیم‌گیری‌های ما مورد توجه قرار گیرد.

وی با قدردانی از تلاش مجموعه راه‌آهن، فرمانداران و شهرداران در پیگیری این طرح‌ها افزود: استانداری تهران برای هماهنگی دستگاه‌ها، رفع موانع اجرایی و پیگیری مسائل در سطح ملی، پشتیبان راه‌آهن است. فرمانداران نیز به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها باید نقش تسهیل‌کننده داشته باشند تا اقدامات انجام‌شده با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.

استاندار تهران درباره نحوه مواجهه با مسائل فنی پروژه‌ها تصریح کرد: طرح‌های ملی، مشاور، پیمانکار و سازوکار تخصصی مشخص دارند و تصمیم‌گیری درباره مسیر و جزئیات اجرای آنها باید بر پایه مطالعات کارشناسی انجام شود. مداخله‌های غیرتخصصی و استفاده از اختیارات اجرایی برای تغییر تصمیم‌های فنی، نباید روند اجرای پروژه‌ها را مختل کند.

معتمدیان، رفع معارضات را از مسئولیت‌های مهم مدیریت محلی دانست و گفت: مسائل مربوط به معارضات باید با گفت‌و‌گو و همراهی مردم حل شود و حقوق قانونی شهروندان به‌طور کامل مورد توجه قرار گیرد. اجرای پروژه برای خدمت به مردم است و پیشبرد آن نیز باید با رعایت حقوق و جلب همراهی آنان انجام شود.

وی افزود: فرمانداران و شهرداران باید بخشی از مشکلات اجرایی راه‌آهن را در شهرستان‌ها برطرف کنند. هر اندازه این همکاری مؤثرتر باشد، طرح‌ها زودتر به نتیجه می‌رسند و مردم آثار آن را در زندگی روزمره خود مشاهده می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، استاندار تهران در پایان تأکید کرد: حل مسائل این مسیر و توسعه خدمات قطار‌های حومه‌ای نباید به تعوبق بیافتد و باید با نظارت دقیق، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر موانع، زمینه تحقق این اقدامات را به سرعت فراهم کنیم.

برچسب ها: استاندار تهران ، راه آهن ، حمل و نقل ریلی
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