چند ثانیه نگاه به موبایل یک عمر پشیمانی!

جوان آنلاین: بررسی عوامل شکل‌گیری سوانح در تصادفات نشان می‌دهد یکی از علت‌های تصادفات با فراوانی زیاد، عدم توجه به جلو رانندگان ناشی از استفاده از تلفن همراه رانندگان می‌باشد.

از آنجایی که انجام رانندگی به تمرکز بالایی نیاز دارد و پرداختن به کار‌های دیگر در هنگام رانندگی هم برای خود فرد و هم برای دیگران خطرآفرین خواهد بود، لذا مکالمه و کار کردن با تلفن همراه یکی از مواردی است که می‌تواند نقش مهمی در حواس‌پرتی و کاهش تمرکز راننده داشته باشد؛ گاهی راننده را دچار اشتباهاتی مانند انحراف از جاده، تخطی از سرعت مجاز، عبور از چراغ قرمز و تغییر ناگهانی مسیر می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد رانندگانی که حین رانندگی با تلفن همراه صحبت می‌کنند، چهار برابر بیشتر از دیگر رانندگان احتمال وقوع تصادف دارند و این خطر با افزایش سن راننده بیشتر می‌شود و از همه مهم‌تر هیچ ارتباطی به تجربه راننده ندارد.

طبق آمار پلیس راهور فراجا، عدم توجه به جلو هنگام رانندگی ۳۰ درصد دلایل تصادفات رانندگی در کشور را رقم می‌زند که در این میان یکی از عوامل آن استفاده از تلفن همراه است. آمار‌ها نشان می‌دهد استفاده از این وسیله تا ۴۶ درصد موجب رقم خوردن این‌گونه از حوادث رانندگی می‌شود. همچنین خطر بروز تصادف هنگام استفاده از تلفن همراه در رانندگی چهار برابر حالت عادی است.

در حالی که در کشور‌های پیشرفته جهان محدودیت‌های مختلفی در خصوص استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی اعمال می‌شود و دلیل آن نیز این است که خطر بروز تصادف در این حالت بالاتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پلیس در کشور‌های اروپایی در صورت مشاهده استفاده از تلفن همراه توسط راننده متخلف می‌تواند علاوه بر ثبت جریمه بالای ۲۰۰ یورو، اقدام به متوقف کردن خودرو و انتقال آن به پارکینگ کرده و حتی محدودیت رانندگی اعمال کند. این در حالی است که جریمه استفاده در مناطق مختلف کشورمان در شهر‌های بزرگ ۴۰۰ هزار تومان، سایر شهر‌ها ۳۰۰ هزار و در راه‌های روستایی ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده‌است.

از آنجا که طبق قانون، پلیس راهور تنها می‌تواند در هنگام صحبت کردن راننده خاطی با تلفن همراه به جریمه او بسنده کند، به همین دلیل نیز قیمت حداقلی جریمه بازدارنده نبوده و عملاً نقشی در پایین آمدن آمار استفاده از تلفن همراه ایفا نمی‌کند.

در این میان نباید از موتورسواران نیز در این رابطه غافل بود؛ از آنجا که تعدادی از آنها به عنوان پیک خدمت‌رسانی می‌کنند، لذا این موضوع موجب‌شده تا آنها در هر زمان که احساس نیاز کنند با تلفن همراه صحبت کرده و این موضوع نقش بسیار مهمی در بروز حوادث ناگوار رانندگی دارد.

تحقیقات علمی نشان می‌دهد استفاده از موبایل حین رانندگی، سرعت واکنش راننده را به میزان ۵۰ درصد کاهش می‌دهد؛ موضوعی که نقش مهمی در بروز حوادث رانندگی دارد.

در حالی که اهمیت به سلامت خود و دیگران می‌تواند بالاترین بازدارنده باشد، اما جای دارد برای به حداقل رساندن حوادث، قوانین بازدارنده‌تری برای استفاده از تلفن همراه در نظر گرفته‌شود.