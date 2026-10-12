اعتراف به قتل داماد با ضربه چکش

جوان آنلاین: پرونده مردی که چند ماه ناپدید شده بود و هیچ ردی از او به دست نمی‌آمد، با اعتراف پدرزنش به قتل وی با ضربات چکش وارد مرحله‌ای تازه شد.

به گزارش «جوان»، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: چند ماه از ناپدید شدن مردی در شهرستان ری می‌گذشت؛ مردی که در این مدت نه تماسی با خانواده‌اش برقرار کرده بود و نه خبری از بازگشت او به دست آمده‌بود. سرانجام، شکایت ناپدید شدن وی به پلیس آگاهی رسید و کارآگاهان تحقیقات خود را برای کشف سرنوشت او آغاز کردند. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد مرد گمشده برای مدتی طولانی از دسترس خانواده خارج شده‌است. همین موضوع، مأموران را به انجام تحقیقات تخصصی برای یافتن سرنخی از سرنوشت او سوق داد.

سرنخ

کارآگاهان در جریان بررسی‌های خود دریافتند مرد گمشده پیش از ناپدید شدن با پدرزنش درگیری داشته‌است. این سرنخ، مسیر تحقیقات را تغییر داد و احتمال ارتباط این اختلاف با ناپدید شدن مرد جوان را در کانون بررسی‌های پلیسی قرار داد. با تمرکز تحقیقات بر این رابطه خانوادگی، پدرزن تحت بررسی قرار گرفت و سرانجام در جریان بازجویی‌ها به قتل دامادش اعتراف کرد.



اعتراف هولناک به قتل با چکش

متهم در اعتراف‌های خود مدعی شد دامادش مدام دخترش را اذیت می‌کرد و روز حادثه به دنبال همین موضوع راهی خانه‌اش شده و در حمایت از دخترش با داماد خود درگیر شده و در جریان درگیری وی را با ضربات چکش هدف قرار داده‌است. متهم گفت: «روز حادثه در دفاع از دخترم با دامادم درگیر شدم. او مدام دخترم را اذیت می‌کرد و سر این موضوع قبلاً هم با هم مشاجره داشتیم. آن روز وقتی مشاجره‌مان بالا گرفت، چکشی که در خانه بود برداشتم و با او درگیر شدم که حادثه قتل اتفاق افتاد. مانده بودم با جسد چه کنم که سرانجام جسدش را داخل پتو پیچیدم و به بیابان‌های اطراف شهر بردم و در بیابان دفن کردم و به خانه برگشتم.» با اعتراف متهم به ارتکاب قتل، تحقیقات برای کشف جسد در جریان است.