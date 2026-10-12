جوان آنلاین: موضوع افزایش رقم کالابرگ و خوداظهاری خانوار‌ها از روز یک‌شنبه در سامانه «دولت من»، به موضوع داغ تبدیل شده است، اما با برخی آدرس‌های ناصحیح، مردم میان سامانه دولت من و دفاتر پیشخوان سردرگم شده‌اند. به‌رغم اینکه مسئولان اقتصادی از نواقص بانک اطلاعاتی و دهک‌بندی و وضعیت درآمد و معیشت خانوار آگاه هستند، اما ظاهراً هیچ تلاشی برای اصلاح آن تاکنون صورت نگرفته است و تیم اقتصادی دولت نیز غالباً از نبود منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ سخن می‌گویند. از لحظه اعلام ضروری بودن خوداظهاری بخشی از بدنه جامعه، سامانه دولت من مختل شده است. نکته قابل تأمل اطلاعیه اخیر سازمان برنامه و بودجه است که بر انجام فرایند خوداظهاری اصرار دارد و مردم را به دفاتر پیشخوان راهنمایی می‌کند. این توصیه‌ها در حالی است که وقتی سامانه دولت من مختل و از دسترس خارج شده، دفاتر پیشخوان به کدام سامانه دسترسی دارند و چگونه می‌توانند پاسخگوی مراجعان باشند. به این ترتیب با ناهماهنگی در بدنه، طرح مثبت دولت، با گله و نارضایتی مردم و ایجاد صف‌های طولانی در دفاتر پیشخوان دولت و یا کافی‌نت‌ها همراه شده است.



طرح خوداظهاری یا احراز هویت مردم، با وجود سامانه‌های هوشمند با زیرساخت‌های ضعیف، کار آسانی نیست که در مدت دو یا سه روز، تکمیل و به سرانجام برسد. دولت یک‌بار در مرداد و شهریور ماه با حذف تصادفی کالابرگ خانوار به بهانه عدم سکونت در کشور، دقت و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های خود را سنجید و دریافت که این روش احراز هویت غیرمنطقی و مردود است. با گذشت دو ماه از این اتفاق هنوز بسیاری از خانوار‌ها و به‌رغم مراجعه به دفاتر پیشخوان و یا شماره‌گیری کد اعلامی برای اصلاح مشخصات و هویت‌شان، هنوز بلاتکلیف مانده‌اند. نکته این است که این افراد از یارانه نقدی و کالابرگ مرداد و شهریور محروم شده‌اند و هنوز تکلیف هویت‌شان روشن نشده، پیامک جدیدی دریافت کردند که باید وضعیت درآمد، خانه ملکی و وضعیت معیشت‌شان را اظهار کنند تا دولت تصمیم بگیرد که ۵۰۰ هزار تومان افزایش مبلغ کالابرگ را اعمال کند، یا خیر!

همواره عدم آمادگی زیرساخت‌ها و نواقص اطلاعات دولت، حتی بهترین طرح دولت را نابود و موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کند. ماجرای افزایش رقم کالابرگ نیز در این دور باطل ناهماهنگی‌ها افتاد. طبق قانون بودجه امسال، رقم کالابرگ با افزایش قیمت کالا‌های اساسی و ضروری سبد معیشت خانوار از فروردین‌ماه می‌بایست، افزایش یابد. در نیمه نخست سال، رئیس‌جمهور وعده داد و وزرای کابینه نبود منابع و اعتبارات را بهانه‌ای برای عدم اجرای دستور رئیس‌جمهور قرار دادند. تا اینکه از مردادماه با ورود مجلس موضوع جدی شد و گام نخست حذف ایرانیان ساکن در خارج از ایران بود که بر پایه اطلاعات ناقص دهک‌بندی‌ها اجرا شد. کسانی که به سفر اربعین رفته بودند نیز مقیم خارج ثبت شدند و اشخاص ضعیف و متوسطی که کم‌ترین تراکنش‌های بانکی را داشتند نیز ساکن خارج ثبت و یارانه نقدی و کالابرگ‌شان حذف شد و دولت از این ناهماهنگی درس نگرفت و باز هم با روش راستی‌آزمایی ضعیف‌تر وارد میدان شد.

ابهام خوداظهاری در طرح جدید کالابرگ

با آغاز فرایند خوداظهاری حدود ۴۰ میلیون نفر برای بررسی وضعیت اقتصادی خانوار‌ها و افزایش احتمالی اعتبار کالابرگ، ابهاماتی درباره نحوه ثبت اطلاعات، اختلال سامانه و پیامد‌های ثبت نکردن اطلاعات مطرح شده است. هم‌زمان با افزایش اعتبار کالابرگ مددجویان، سازمان برنامه و بودجه کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: افزایش کالابرگ برای حدود ۴۰میلیون نفر از هموطنان که مشمول این طرح هستند، پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست انجام می‌شود و مهلت ثبت‌نام متقاضیان تا ساعت ۲۴ سه شنبه (۲۱ مهرماه) است. بنابراین، سرپرستان خانوار‌های مشمول، لازم است با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my. gov. ir، فرم خوداظهاری و ثبت درخواست خود را تکمیل کنند.

با این حال، آغاز این فرایند و ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی به مشمولان با ابهاماتی همراه بود. در همین زمینه، حسن نوروزی - رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها - در گفت‌وگویی درباره جزئیات خوداظهاری و نحوه اجرای آن به ارائه توضیحاتی پرداخت و در پاسخ به این پرسش که چرا فرایند خوداظهاری در دستور کار قرار گرفته است، گفت: هدف از این اقدام، ثبت اطلاعات افراد و خانوارهاست تا بر اساس داده‌های دریافتی، در ادامه امکان بازنگری در جامعه مشمولان و غیرمشمولان طرح فراهم شود. وی درباره گروه‌های دریافت‌کننده پیامک نیز توضیح داد که ارسال پیامک‌ها بر اساس اطلاعات موجود و با در نظر گرفتن دهک‌های درآمدی انجام شده و پیامک‌های مربوط به این طرح با سرشماره Yaraneh.ir برای حدود ۴۰ میلیون نفر ارسال شده است.

مهلت ارسال پیامک‌ها و ابهام در ثبت درخواست

از روز یک‌شنبه برخی متقاضیان با مراجعه به نشانی اعلام‌شده با خطا‌های سامانه مواجه شدند که درباره علت این اختلال مسعود بیگلریان - معاون توسعه زیرساخت دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات ایران - در گفت‌و‌گو با ایسنا، توضیح داد: بروز اختلال موقت در خدمات‌رسانی سامانه‌های مرتبط با پنجره واحد دولت هوشمند، ناشی از مشکلات شبکه‌ای است. اقدامات لازم برای برطرف شدن این اختلال در حال انجام است و روند بازگشت خدمات به وضعیت عادی در حال پیگیری است. همچنین تعدادی از افراد اعلام کردند که از محل دقیق ثبت درخواست و نحوه تکمیل فرم خوداظهاری اطلاع ندارند. در این میان، برخی مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز از دریافت نکردن پیامک خبر دادند. رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در واکنش به این مشکلات اعلام کرد: افرادی که هنوز پیامک دریافت نکرده‌اند، منتظر بمانند، چراکه فرایند ارسال پیامک‌ها تا پایان کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی از مهر تخصیص می‌یابد.

همچنین روز گذشته سخنگوی دولت در گفت‌و‌گو با رسانه ملی از قطعی شدن افزایش مبلغ کالابرگ به ۵۰۰ هزار تومان خبر داد و گفت: بخشی از این طرح به وزارت اقتصاد، بخشی وزارت کار و بخشی به سازمان برنامه و بودجه واگذار شده تا پرونده اقتصادی خانوار تکمیل و نهایی شود. مهاجر افزود: این مبلغ قطعی شده و با تخصیص منابع، اجرای آن در مهرماه آغاز می‌شود.

فرایند خوداظهاری و پرداخت افزایش اعتبار کالابرگ به ماه آینده نادرست است

در میانه قطعی سامانه دولت من و عدم خدمت‌رسانی دفاتر پیشخوان دولت و کافی‌نت‌ها به مردم و ایجاد صف‌های طولانی در دفاتر پیشخوان، مرکز روابط عمومی، امور بین‌الملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: در پی انتشار خبری از سوی برخی خبرگزاری‌ها، ضمن تکذیب خبر موکول‌شدن فرایند خوداظهاری و پرداخت افزایش اعتبار کالابرگ به ماه آینده، تأکید می‌شود که فرایند ثبت‌نام متقاضیان در مهرماه در حال انجام است. در این اطلاعیه آمده است: پیامک دعوت به خوداظهاری برای افزایش اعتبار کالابرگ، برای ۱۸میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار، معادل حدود ۴۰ میلیون نفر، ارسال خواهد شد. ثبت‌نام در سامانه «دولت من» صرفاً از سوی سرپرست خانوار امکانپذیر است و سرپرستان خانوار‌هایی که امکان استفاده از سامانه را ندارند، می‌توانند با مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت، فرایند خوداظهاری را انجام دهند.