نخست‌وزیر انگلیس در ادامه فضاسازی‌های امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران، بدون ارائه شواهد علنی، ادعا‌های پیشین خود درباره نقش تهران در حادثه پایگاه نظامی فرفورد را تکرار کرد.

جوان آنلاین: اندی برنهام روز دوشنبه طی سخنانی در مجلس عوام انگلیس، این ادعای نخ‌نما را مطرح کرد که بر اساس ارزیابی دولت متبوعش، حادثه فرفورد به احتمال زیاد در ایران هماهنگ شده و تحت هدایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.

به گزارش ایرنا، نخست‌وزیر انگلیس بدون ارائه مستندات علنی برای اثبات این ادعا افزود که لندن آنچه را تهدید‌های امنیتی در خاک این کشور خواند، تحمل نخواهد کرد و با استفاده از اختیارات قانونی خود، شبکه‌هایی را که مدعی است با ایران همکاری می‌کنند، هدف قرار خواهد داد.

وی همچنین از برنامه دولت انگلیس برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد.

هم‌زمان وزارت امور خارجه انگلیس، امروز نام دو فرد ایرانی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. بر اساس تازه‌ترین به‌روزرسانی فهرست تحریم‌های انگلیس، روح‌الله بازقندی و شهرام علیرضا تمرزاده بر اساس ادعا‌های امنیتی، مشمول محدودیت‌های مالی و مسافرتی شده‌اند.

در اطلاعیه تحریمی لندن، ارتباط مستقیمی میان این دو فرد و پرونده پایگاه فرفورد اعلام نشده است.

اما اظهارات امروز برنهام در حالی بیان شد که پلیس ضدتروریسم انگلیس تاکنون هفت نفر را در ارتباط با حادثه امنیتی فرفورد بازداشت کرده، اما تمامی بازداشت‌شدگان با قرار وثیقه آزاد شده‌اند و تحقیقات درباره ماهیت حادثه همچنان ادامه دارد.

این پرونده از روز ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) و در پی مشاهده سه خودروی ون در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در منطقه گلاسترشر آغاز شد. پلیس ابتدا پنج تبعه انگلیسی را بازداشت کرد و سپس دو نفر دیگر، از جمله یک فرد دوتابعیتی ایرانی و انگلیسی، در جریان تحقیقات بازداشت شدند.

پلیس ضدتروریسم انگلیس پیش‌تر اعلام کرده بود که در بررسی خودرو‌های مرتبط با این حادثه، هیچ وسیله انفجاری دست‌ساز کشف نشده است.

برنهام پیش از این هم ادعا‌های اثبات نشده‌ای را علیه ایران در پرونده فرفورد مطرح کرده بود.

جمهوری اسلامی ایران از ابتدا هرگونه ارتباط با این حادثه را قاطعانه رد کرده است.

سفارت ایران در لندن در واکنش به فضاسازی‌های رسانه‌ای و سیاسی درباره این پرونده، گمانه‌زنی‌های مربوط به نقش تهران را بی‌اساس و مغرضانه خواند و هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران حق پیگیری حقوقی روایت‌های گمراه‌کننده و آسیب‌زا را برای خود محفوظ می‌داند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در اعتراض به اتهام‌های مطرح‌شده، سفیر انگلیس در تهران را احضار کرده بود.

پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلیس از مراکز استقرار بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا در اروپا به شمار می‌رود و در جریان تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، برای عملیات هواپیما‌های نظامی این کشور مورد استفاده قرار گرفته است.